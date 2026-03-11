Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области производит контроль за расходами и планирование бюджета.

С начала 2026 г. в Днепропетровской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Изменения касаются, прежде всего, распределения природного газа, тогда как цена самого топлива для населения остается неизменной.

Эксперты объясняют, что в платежках отображается только доставка по сети, а не стоимость ресурса. Первый этап нового тарифа стартовал в январе, второй ожидается после 1 апреля.

В среднем по стране стоимость распределения выросла на 76%, тогда как в Днепропетровской области почти на 190%. Новая ставка составляет 3,66 грн. за кубометр без НДС. Для сравнения, в других регионах цена колеблется от 0,65 до 3,95 грн. в зависимости от местных условий. Цена газа для населения остается на уровне 7,96 грн за кубометр и не будет меняться не менее полугода после завершения военного положения.

Экономические факторы объясняют повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: ремонт и обслуживание сетей, модернизация оборудования и обеспечение бесперебойной поставки газа.

Специалисты рекомендуют жителям регулярно проверять начисления, своевременно оплачивать счета и контролировать потребление ресурса. Проверка герметичности приборов и оптимизация обогрева помогают уменьшить расходы и сохранить семейный бюджет.

Жителям также напоминают следить за обновлением тарифов и планировать платежи во избежание непредвиденных трудностей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области делает контроль за расходами и планированием бюджета важным для стабильного обеспечения домохозяйств газом.

