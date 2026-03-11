Для удобства заранее обнародованы подробные графики отключений света в Днепропетровской области на 12 марта.

В Днепропетровской области 12 марта запланированы временные отключения света, касающиеся отдельных населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Информацию предоставили несколько местных общин со ссылкой на «ДТЭК Днепровские электросети».

В ходе плановых работ специалисты будут проводить обслуживание и ремонт электрооборудования, а также реализовать профилактические мероприятия, направленные на повышение надежности и стабильности электроснабжения. Для удобства жителей заранее опубликованы детальные графики отключений света в Днепропетровской области на 12 марта, что позволяет заранее спланировать свои дела и избежать неудобств.

В городе Жовти Воды с 8 до 17 часов будут выключать электричество из-за плановых работ. Они будут продолжаться по адресам:

Авангардна — 1–13, 15–25, 25А, 25Б, 26–32 (парні), 32А, 34, 36, 195

Базарна — 31, 42, 44, 46, 46Б, 46В, 48, 50, 52

Будивельныкив — 1–6, 6А, 8, 8А, 9–15, 15А, 16–28, 30, 32, 34, 38, 47, 49, 51

В. Белинського — 1–3, 5–12, 15, 17, 19А, 21, 23

Володымыра Ивасюка — 4–16 (парные)

Геологична — 1, 2, 2А, 3, 4, 6

Героив УПА — 62, 64, 68–78 (парные), 82, 84, 86, 92–100 (парные), 106, 108, 110, 112–114, 116–121, 123–141 (непарные)

Гимназийна — 2А

Гоголя — 1–14, 16–23, 26–30, 32, 34

Ивана Выговського — 2, 5–10, 12, 13, 16–18, 20–28 (парные), 32–50 (парные)

М. Пошедина — 1–6

Национальнои гвардии Украины — 1, 1Г, 2–5, 7–23, 25

Нова — 1–13, 15, 17

Олимпийська — 1

Польова — 1, 1А, 2–12, 14

Рудна — 7, 9, 11

Саксаганська — 1, 1А, 1Г, 2–18, 20, 63Г, 87Г

Спортывна — 2, 2А, 2Б, 3, 4–12 (парные), 13, 14, 14А, 15, 16–22 (парные)

Транспортна — 1–3, 5–16, 18, 22, 24, 26

Украинська — 9, 10, 12–22, 26, 28–36, 36А, 37–39, 39А, 40–42

Шевченка — 6

Шкильна — 1, 1А, 2–4, 6, 32, 52А

Щаслыва — 1–17, 19

Яворныцького — 1А, 4, 6, 10, 12, 14, 16А, 17–19, 22

Воли — 1–11 (непарные)

Дачный — 3

Жовтый — 4–18 (парные), 22, 24

Ивана Мазепы — 1–16

Козацькый — 8, 12, 16

Коцюбынського — 1, 3, 7, 9, 13–23 (непарные), 27

Майданивськый — 2, 3, 5–7, 9–14, 18–28 (парные)

Марянивськый — 1–7 (непарные), 11–17 (непарные)

Межевый — 1–11, 13–24, 24А, 25, 26

Серпневый — 1, 2, 4, 4/2, 6–8, 10–18 (парные)

Сичовый — 1–3, 5–12, 14, 16

Сонячный — 1–6, 8–10, 12, 14, 16–18, 20, 22, 24, 28, 30, 32

Удильный — 1–17, 19–24

Также с 8 до 17 часов электричество выключат в селе Марьянивка в домах по адресам:

Першотравнева — 3–11 (непарные), 19–25 (непарные), 31–39 (непарные), 43–51 (непарные)

Выноградный — 13

Гориховый — 17, 20

Дачный — 1, 2, 5, 7, 14, 18, 19, 24, 28

Коцюбынського — 2, 4, 6, 10, 70–78 (парні)

Набережный — 1, 1А, 2–4, 6, 8–19, 21–25, 27, 28, 30.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы. Ограничения будут действовать с 09:00 по 15:00 в городе Перещепыне по ул. Тыха, 13; 15; 17; 17/А; 3; 5; 9.

Также в Перещепыне не будет света с 08:00 по 13:00 по адресу:

ул. Ярослава Мудрого, 11; 13; 15; 19; 21; 21/А; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 64; 9; 9/А.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: жителей предупредили о росте цен.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: на что резко выросли ценники в феврале 2026 года.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: украинцам доступна помощь, как ее получить.