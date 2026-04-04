В Днепропетровской области стартовали доплаты для пенсионеров, сообщает Politeka.

Выплаты предоставляются автоматически для граждан пенсионного возраста и ветеранов войны и обеспечивают ежемесячную финансовую поддержку разных категорий пожилых людей.

Участники боевых действий получают дополнительно 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных и фиксированную сумму 40 гривен. Если общая пенсия вместе с надбавками не достигает минимального уровня, государство компенсирует разницу по адресной помощи.

Ежемесячные надбавки по возрасту выглядят так: от 70 до 74 лет – 300 грн, от 75 до 79 – 456 грн, а лица старше 80 лет – 570 гривен.

В большинстве случаев выплаты назначаются без обращения в Пенсионный фонд, но доступны только тем, чья общая пенсия не превышает 10 340,35 гривен.

Особое внимание уделяют пенсионерам старше 80 лет, которые живут самостоятельно и нуждаются в посторонней помощи. Для них предусмотрена поддержка около 1038 гривен ежемесячно. Чтобы оформить выплату, необходимо предоставить медицинское заключение о состоянии здоровья и подать заявление в Пенсионный фонд.

После проверки документов решение о начислении средств принимается в установленном порядке. Это гарантирует, что доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области будут поступать своевременно и помогать покрывать расходы на базовые нужды и уход пожилых жителей региона.

Специалисты советуют пенсионерам следить за обновлениями на портале Пенсионного фонда, чтобы не упустить изменения в размерах надбавок и льготах.

Пожилым гражданам рекомендуют заранее готовить документы и контролировать начисления, чтобы получать все выплаты без задержек.

