Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области охватывает широкий перечень получателей и направлена ​​на частичное покрытие расходов.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает единовременную выплату в размере 1500 гривен в апреле 2026 года в соответствии с постановлением Кабинет Министров Украины №341, сообщает Politeka.

Решение было принято 18 марта для поддержки отдельных категорий граждан.

Речь идет о людях, по состоянию на 1 апреля уже назначены пенсионные или другие социальные выплаты. Доплату получат те, чей общий объем начислений вместе с надбавками не превышает установленный порог – 25 950 гривен.

Право на денежные средства имеют получатели страховых пенсий по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца. Также это касается лиц, которым назначены выплаты за выслугу лет или специальные пенсионные программы.

Отдельно учтены граждане, получающие обеспечение по инвалидности или потере кормильца среди военных, госслужащих и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

В то же время выплата не зависит от размера пенсий для непосредственно участвовавших в защите государства, а также для семей погибших, умерших или пропавших без вести защитников.

Также следует отметить, что поддержка распространяется и на тех, кто получает государственную помощь. Среди них – внутренне перемещенные лица с выплатами на проживание, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью, граждане без права на пенсию и лица, осуществляющие уход.

