Графики отключения света в Днепропетровской области на 8 апреля продлятся из-за важных плановых работ в электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Днепровские электросети».

Подробные графики отключения электроэнергии в Днепропетровской области 8 апреля были обнародованы. Благодаря этому, жители могут заранее спланировать свой день, учесть возможные перебои с электроснабжением и минимизировать неудобства в работе и быту.

Сообщается также о плановых работах в городе Крывый Риг с 08:00 до 18:00 по адресу:

Олега Рычкова: 2-12, 10, 14, 17, 18, 20, 21, 24;

Сергия Заикы: 1, 3, 5-7, 9, 11;

Левыцького: 58-70 (парные);

Мырослава Андрущука: 1-17, 20-23;

Сообщается о плановых работах в городе Жовти Воды на 08 апреля в связи с которыми исчезнет электричество с 07:30 до 18:00 по адресу:

Даныла Нечая: 23-31, 33-48, 50-52, 54-64, 66-72 (парные);

Зелена: 28А, 30А;

Кооператывна: 2, 8, 12;

Набережна: 36-44 (парные), 45, 47, 49-54, 56-66, 68, 70-82, 84, 86-89, 91-101 (непарные);

Тиха: 1А;

пров. Веселый: 1А, 2-8;

пров. Карерный: 3, 9;

пров. Луговый: 3, 4, 6, 9, 11, 13;

пров. Червневый: 1, 3-8, 12, 14, 18, 20, 22, 26;

пров. Шахтарськый: 1.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Днепровские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Новоалександровской территориальной громады. Свет исчезнет с 9 до 19 часов в селе Волоське. Ограничения будут действовать по адресам:

Крутогирна — 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 6

Кузнечна — 1; 10; 12; 2; 4; 5; 6; 7; 8

Лугова — 2; 5

Молодижна — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Мостова — 1; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 27; 3; 31; 33; 4; 5; 6; 7; 9

Набережна — 1; 100; 102; 11; 13/А; 13/Б; 14; 2/С; 2/Т; 2/Т к.ЗЕМДИЛ; 3; 34/А; 40; 42; 46; 5; 52; 54; 58; 64; 66; 7; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 86; 88; 9; 90; 92; 94; 96; 98; б/н

Нагирна — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 6; 8

Насосна — 15

Незалежности — 1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29/Б; 29А/З.Д.0241; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36/2; 37; 40; 46; 48; 5; 50; 52; 54; 6; 7; 8; 9;

Нова — 2

Осиння — 1; 11; 13; 14; 15; 3; 4; 5; 7

Паркова — 1; 2; 3

Польова — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Поштова — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Прывитна — 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 26; 28; 3; 32; 34; 36; 38; 4; 40; 5; 6; 7; 8; 9/А;

Радисна — 1; 10; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Садова — 10; 11; 12; 13; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Сонячна — 1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 3; 4; 5; 5/А; 6; 7; 8; 9;

Степна

Степова — 1; 1/А; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Теплычна — 1

Тытова — 1; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Тыха — 10; 14; 17; 18; 2; 20; 22; 24; 5; 6; 7; 8; 9

Упорна — 1/А; 10; 11; 12; 13; 14; 14/А; 2; 3; 4; 5; 6; 6/А; 7

Фиалкова — 10; 11; 16; 18; 2; 20; 22; 24; 26; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Центральна — 1; 1/А; 10; 10/А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 3; 4; 5; 6; 7; 73; 8; 9;

Шкильна — 1; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Шоферська — 1; 10; 11; 12; 13; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; б/н

Ярова — 8

Ясна — 11; 11/А; 13; 14; 14/А; 15; 16; 16/А; 17; 18; 19; 21; 23; 7; 9

просп. 40-риччя Перемогы — 1; 10; 11; 12; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

