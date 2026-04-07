Графики отключения света в Днепропетровской области на 8 апреля продлятся из-за важных плановых работ в электросетях, пишет Politeka.net.
Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Днепровские электросети».
Подробные графики отключения электроэнергии в Днепропетровской области 8 апреля были обнародованы. Благодаря этому, жители могут заранее спланировать свой день, учесть возможные перебои с электроснабжением и минимизировать неудобства в работе и быту.
Сообщается также о плановых работах в городе Крывый Риг с 08:00 до 18:00 по адресу:
- Олега Рычкова: 2-12, 10, 14, 17, 18, 20, 21, 24;
- Сергия Заикы: 1, 3, 5-7, 9, 11;
- Левыцького: 58-70 (парные);
- Мырослава Андрущука: 1-17, 20-23;
Сообщается о плановых работах в городе Жовти Воды на 08 апреля в связи с которыми исчезнет электричество с 07:30 до 18:00 по адресу:
- Даныла Нечая: 23-31, 33-48, 50-52, 54-64, 66-72 (парные);
- Зелена: 28А, 30А;
- Кооператывна: 2, 8, 12;
- Набережна: 36-44 (парные), 45, 47, 49-54, 56-66, 68, 70-82, 84, 86-89, 91-101 (непарные);
- Тиха: 1А;
- пров. Веселый: 1А, 2-8;
- пров. Карерный: 3, 9;
- пров. Луговый: 3, 4, 6, 9, 11, 13;
- пров. Червневый: 1, 3-8, 12, 14, 18, 20, 22, 26;
- пров. Шахтарськый: 1.
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Днепровские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Новоалександровской территориальной громады. Свет исчезнет с 9 до 19 часов в селе Волоське. Ограничения будут действовать по адресам:
- Крутогирна — 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 6
- Кузнечна — 1; 10; 12; 2; 4; 5; 6; 7; 8
- Лугова — 2; 5
- Молодижна — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
- Мостова — 1; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 27; 3; 31; 33; 4; 5; 6; 7; 9
- Набережна — 1; 100; 102; 11; 13/А; 13/Б; 14; 2/С; 2/Т; 2/Т к.ЗЕМДИЛ; 3; 34/А; 40; 42; 46; 5; 52; 54; 58; 64; 66; 7; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 86; 88; 9; 90; 92; 94; 96; 98; б/н
- Нагирна — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 6; 8
- Насосна — 15
- Незалежности — 1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29/Б; 29А/З.Д.0241; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36/2; 37; 40; 46; 48; 5; 50; 52; 54; 6; 7; 8; 9;
- Нова — 2
- Осиння — 1; 11; 13; 14; 15; 3; 4; 5; 7
- Паркова — 1; 2; 3
- Польова — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
- Поштова — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
- Прывитна — 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 26; 28; 3; 32; 34; 36; 38; 4; 40; 5; 6; 7; 8; 9/А;
- Радисна — 1; 10; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
- Садова — 10; 11; 12; 13; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
- Сонячна — 1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 3; 4; 5; 5/А; 6; 7; 8; 9;
- Степна
- Степова — 1; 1/А; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
- Теплычна — 1
- Тытова — 1; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
- Тыха — 10; 14; 17; 18; 2; 20; 22; 24; 5; 6; 7; 8; 9
- Упорна — 1/А; 10; 11; 12; 13; 14; 14/А; 2; 3; 4; 5; 6; 6/А; 7
- Фиалкова — 10; 11; 16; 18; 2; 20; 22; 24; 26; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
- Центральна — 1; 1/А; 10; 10/А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 3; 4; 5; 6; 7; 73; 8; 9;
- Шкильна — 1; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
- Шоферська — 1; 10; 11; 12; 13; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; б/н
- Ярова — 8
- Ясна — 11; 11/А; 13; 14; 14/А; 15; 16; 16/А; 17; 18; 19; 21; 23; 7; 9
- просп. 40-риччя Перемогы — 1; 10; 11; 12; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
