В связи с плановыми работами в электросистеме в Днепропетровской области 20 апреля 2026 года будут действовать локальные графики отключения света.

Энергетики предупредили о новых графиках отключения света в Днепропетровской области на понедельник, 20 апреля 2026 года, сообщает Politeka.

В городе Каменское Днепропетровской области, по данным ДТЭК, графики отключения света 20 апреля будут применяться по следующей схеме:

с 8:00 до 18:00 – некоторые дома по ул. Свободная, Мира, Героев-спасателей, Энергетиков, Кармелюка, Кузьмы Скрябина, Цветов, Украинских Соколов, Даниила Чуба, Вишневая, Панаса Мирного, Перспективная, Клубничная, Польская, Санаторная, Леси Украинки, б-р Строителей и ряд переулков;

с 12:00 до 18:00 – Волшебная, Мурахтова, пер. Кирпичный;

с 9:00 до 19:00 – Харьковская, пр. Металлургов, б-р Строителей.

Также в понедельник обесточения будут проходить в пределах Гречаноподовской сельской территориальной общины. Там с 8:00 до 18:00 без электроэнергии временно останутся жители сел Степное и Водяное, пишет Politeka.

В городе Зеленодольск ограничения электроснабжения будут применяться с 9:00 до 16:00 для нескольких зданий – Зеленодольский профессиональный лицей, общежитие ЗПЧ, ул. Энергетическая, 13.

Кроме того, по данным ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", графики отключения света 20 апреля также будут применяться в следующих населенных пунктах:

Днепр (ул. Алана Шепарда, Строителей, Братьев Горобцев, Макарова, Рабочая, Холодноярская, пер. Энергетический, Листяной, Полковника Абриньбы, Пихтовый) – с 8:00 до 18:00;

Желтые Воды (Мартовская, Олеся Гончара, Музейная, Хмельницкого, пер. Капитальный) – с 7:30 до 19:00;

Заречное (Осенняя, Танковая) – с 8:00 до 18:00;

Глеюватка (Конституционная), Недайвода (Рората) – с 7:30 до 18:00.

Последние новости Украины:

