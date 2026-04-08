Подорожание продуктов в Днепропетровской области стало заметным для потребителей за последний месяц.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

По данным супермаркетов рост стоимости базовых товаров ощутимо влияет на семейные бюджеты и планирование расходов.

Курятина бедро (1 кг) подорожала до средней цены 149,00 грн. По сравнению с мартом, когда средняя стоимость составила 135,58 грн., наблюдается увеличение на 21,03 грн. Самое дешевое мясо предлагает Novus – 139,00 грн, а самое дорогое в Megamarket – 159,00 грн. Эти колебания отражают разницу в логистике и политике торговых сетей.

Творожный сыр Комо традиционный 50% (1 кг) подорожал до 546,50 грн. Прирост по сравнению со средней ценой марта (539,00 грн.) составил 7,57 грн. В Auchan продукт продают по 439,00 грн., в Megamarket – 611,50 грн., что подчеркивает неоднородность ценового сегмента и разницу между крупными и локальными сетями.

Рыба также показала заметное повышение. Карп живой (1 кг) подорожал на 23,45 грн, средняя цена сейчас – 245,50 грн. Важно отметить, что в Megamarket он стоит 245,50 грн., а в Auchan – 209,50 грн. Это свидетельствует о влиянии сезонных факторов и стоимости доставки на формирование розничных цен.

Таким образом, подорожание продуктов в Днепропетровской области охватило широкий спектр товаров – от мяса до молочной и рыбы. Рост цен, особенно на продукты первой необходимости, может существенно отразиться на расходах домохозяйств, имеющих ограниченные бюджеты.

Аналитики советуют потребителям внимательно отслеживать цены, пользоваться акциями и сравнивать предложения разных магазинов. Также следует планировать закупки заранее и распределять расходы, чтобы минимизировать влияние подорожания на ежедневное питание.

