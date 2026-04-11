В некоторых населенных пунктах Днепропетровской области на Пасху, 12 апреля 2026 года, будут применять локальные графики отключения света.

Энергетики объявили о новых локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на воскресенье, 12 апреля 2026 года, пишет Politeka.

Речь идет о локальных обесточениях, которые коснутся отдельных населенных пунктов и адресов. Эти ограничения связаны с плановыми профилактическими работами в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе и уберечь от возможных аварийных ситуаций в будущем.

В частности, графики отключения света в Днепропетровской области 12 апреля коснутся Васильковского поселкового территориального общества, сообщает Politeka. Там плановые обесточения, по данным ДТЭК, будут проходить в следующих населенных пунктах:

Великоалександровка (дома по улицам Свободная, Волошковая, Заречная, Кооперативная, Набережная, Почтовая, Центральная, Школьная, переулку Сосновый) – с 9:00 до 19:00;

Морозовское (ул. Майская) – с 8:00 до 19:00.

В городе Каменское ограничение электроснабжения в понедельник будет действовать примерно с 8:00 до 18:00 только для двух домов – по бульвару Строителей, 37Е и 42Д.

О графиках отключения света на 12 апреля для других населенных пунктов Днепропетровской области ДТЭК может объявить позже, следите за официальными страницами компании, а также своей территориальной общины.

