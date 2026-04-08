Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляли в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Речь идет о наборах с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров, проживающих в местах временного компактного пребывания в Днепре.

Эта категория получателей была определена как приоритетная для регулярной гуманитарной поддержки. Помощь охватывает несколько групп внутри перемещенных лиц.

Среди них - пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с детьми, а также сопровождающие малолетних детей или лиц с ограниченной дееспособностью.

Отдельно учитывают детей от 3 до 18 лет. Кроме того, продовольственные наборы могут получать переселенцы, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

В то же время, предусмотрена и возможность единовременной помощи. Если человек только что переместился в город, проживает в месте компактного размещения и впервые обратился в органы социальной защиты, но не относится к определенным категориям, он может получить набор один раз.

В состав набора с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Днепре входят: мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые блюда с тушеным мясом, а также чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Чтобы получить помощь, необходимо было обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения.

