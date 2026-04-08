Украинцам показали плановые и дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области 9 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».

В Днепропетровской области обнародовали подробные графики отключения света на 9 апреля. Это позволяет жителям заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением, правильно распределить свои дела и снизить неудобства как в повседневной жизни, так и в работе.

Сообщается о плановых работах в городе Жовти Воды на 9 апреля. Они продлятся с 07:30 до 18:00 по адресам:

бульвар Свободы: 3-5, 7-21, 23;

Гімназийна: 1, 2, 2А, 3-8;

Кодацька: 2, 7;

М. Пошедина: 7-10, 12, 14-18, 20-31, 33;

Музейна: 5А;

Пожежна: 1, 3-5, 7, 8, 8Г;

Рудна: 1А, 2, 3, 5, 5Г, 16А;

Садова: 1-3, 5-49, 51-59 (непарные);

Червоного Хреста: 1;

Шахтарськои Славы: 1Г, 7, 15, 17Г, 18, 20, 20Г, 22-27, 29, 31;

пров. Капитальный: 1, 1У;

пров. Руднычный: 1-11.

Кроме этого, исчезнет электричество в селе Вильне с 8 до 18 часов, однако обесточат только дома, расположенные на улицах:

Весняна: 2, 3А, 4, 4А, 6, 8, 9;

Мыру: 1, 4, 6, 9, 11-13, 15, 15А, 17, 19, 20А, 21, 25-27;

Набережна: 1, 1А, 2-12, 14, 15, 17-19, 19А, 20, 20А, 21, 23, 23В;

Полунычна: 1;

Степова: 27;

Шевченка: 9;

пров. Мыру: 10.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Днепровские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Новоалександровской территориальной громады. Свет исчезнет с 9 до 18 часов в селе Волоське. Ограничения будут действовать по адресам:

Будивельныкив — 8

Зелена

Крутогирна — з.д.0104; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22

Кузнечна — 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12

Лугова — 2; 5

Молодижна — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16

Мостова — 1; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 27; 31; 33

Набережна — 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13/А; 13/Б; 14; 2/С; 2/Т; 2/Т к.ЗЕМДИЛ; 34/А; 40; 42; 46; 52; 54; 58; 64; 66; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; 100; 102;

Нагирна — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 20; 22

Насосна — 15

Незалежности — 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29/Б; 29А/з.д.0241; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36/2; 37; 40; 46; 48; 50; 52; 54;

Нова — 2

Осиння — 1; 3; 4; 5; 7; 11; 13; 14; 15

Паркова — 1; 2; 3

Польова — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Поштова — 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 23;

Прывитна — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9/А; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 28; 32; 34; 36; 38; 40;

Радисна — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

Садова — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;

Сонячна — 1; 2; 3; 4; 5; 5/А; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18;

Степна

Степова — 1; 1/А; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; б/н

Теплычна — 1

Тытова — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19

Тыха — 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 17; 18; 20; 22; 24

Упорна — 1/А; 2; 3; 4; 5; 6; 6/А; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 14/А

Фиалкова — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 16; 18; 20; 22; 24; 26

Центральна — 1/А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10/А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 73;

Шкильна — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22;

Шоферська — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;

Ярова — 8

Ясна — 7; 9; 11; 11/А; 13; 14; 14/А; 15; 16; 16/А; 17; 18; 19; 21; 23

40-риччя Перемогы — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.

