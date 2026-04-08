Дефицит продуктов в Днепропетровской области усиливается из-за сокращения урожая гречихи и роста затрат на производство базовых товаров, передает Politeka.

Эксперты фиксируют нехватку круп и предупреждают о дальнейшем давлении на цены в ближайшие месяцы.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, в 2025 году собрали только 70,8 тысяч тонн гречки при привычном потреблении более 100 тысяч. Разница составляет примерно треть потребности. Такой результат стал одним из самых низких за последние годы, что повлияло на баланс рынка.

Аналитики отмечают, что частично ситуацию выравнивают остатки предыдущих периодов. Они позволяют избежать резких перебоев в снабжении нового сезона, однако не покрывают полностью спрос населения.

Импортное направление тоже изменилось. Если раньше значительные объемы поступали из-за границы, то поставки сократились до минимума. Основными источниками остаются Казахстан и страны Европейского Союза, в частности, Польша и Литва. В то же время на рынке обсуждается возможность косвенных поставок российской продукции через третьи страны.

Отдельно специалисты обращают внимание на глобальные тенденции. Украина входит в тройку крупнейших производителей гречки в мире после Китая и России, однако доля внутреннего производства в последнее время снижается. Причиной стало сокращение посевных площадей и изменение экономической привлекательности культуры.

Дополнительное давление формируется из-за удорожания энергоносителей и логистики. Производители хлеба уже закладывают в стоимость затраты на электроэнергию, транспортировку и оплату труда. По прогнозам цены на основные виды хлебобулочных изделий могут вырасти еще на несколько процентов.

Таким образом, дефицит продуктов в Днепропетровской области формируется под влиянием нескольких факторов: более слабого урожая, ограниченного импорта и повышения себестоимости производства. Эксперты советуют избегать панических закупок, ведь ажиотаж часто усиливает нагрузку на рынок и провоцирует дополнительный рост цен.

Источник: 24 канал, Главред

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: кто из жителей имеет право на эту поддержку.

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше уже с 1 апреля.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.