Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает единовременную выплату для отдельных категорий граждан.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области будет предоставляться в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №341, сообщает Politeka.

Она предполагает выплату 1500 гривен в апреле 2026 года. Решение было принято 18 марта и касается граждан, уже получающих пенсии или государственные социальные выплаты.

Право на данную денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области имеют лица, по состоянию на 1 апреля 2026 года назначена пенсия или другие виды государственной поддержки.

В то же время установлены ограничения по размеру пенсий. Выплата предусмотрена тем, чей общий размер пенсионных начислений вместе с надбавками, повышением и доплатами не превышает 25 950 гривен.

Речь идет о получателях страховых пенсий по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца. Также доплата предусмотрена для тех, кто получает пенсии за выслугу лет или специальные пенсии.

Отдельно учтены лица, которым назначены пенсии по инвалидности или в связи с потерей кормильца среди военнослужащих, госслужащих и граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области будет выплачена независимо от размера пенсии тем, кто непосредственно участвовал в защите Украины, а также членам семей погибших, умерших или пропавших без вести защитников.

Доплата касается и граждан, получающих государственную соцпомощь. Это внутренне перемещенные лица, получающие выплаты на проживание, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью, лица, не имеющие права на пенсию, а также ухаживающие за людьми с инвалидностью.

