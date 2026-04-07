Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области позволяет избежать аварийных ситуаций и гарантирует бесперебойную работу систем.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области объявлено в городе Самаре, сообщает Politeka.net.

Изменения коснулись централизованного водоснабжения и водоотвода для домохозяйств, обслуживаемых ООО «КОМСИТИ», а вода закупается у КП «Днепропроводоканал».

В конце 2025 года Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг приняла решение о повышении тарифов на водоснабжение, что увеличило расход предприятия более чем на 21%. Дополнительно расходы выросли из-за удорожания электроэнергии для насосов, очистки воды, топлива для аварийных бригад и повышения фонда оплаты труда в соответствии с государственными стандартами.

ООО «КОМСИТИ» объясняет, что корректировка тарифов необходима для стабильной работы сетей и бесперебойного водоснабжения. Без изменений предприятие не смогло покрывать затраты на обслуживание оборудования, энергию и работу аварийных служб.

Ожидаемые новые ставки для жителей: централизованное водоснабжение – 56,89 грн/м³ (с НДС), водоотвод – 46,73 грн/м³ (с НДС).

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области позволяет избежать аварийных ситуаций и гарантирует бесперебойную работу систем.

Жителям советуют проверять показатели счетчиков, контролировать начисления и ознакомиться с новыми расценками. Для удобства пользователей ООО «КОМСИТИ» рекомендует планировать потребление воды и вести учет расходов, чтобы адаптировать семейный бюджет к измененным тарифам.

Также специалисты советуют обращать внимание на рекомендации по экономии воды и электроэнергии, чтобы оптимизировать расходы домохозяйств.

Источник

Последние новости Украины:

