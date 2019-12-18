В дитячому саду Кам'янського надмірно активна бабуся регулярно доводить вихователів і адміністрацію

Як передає Politeka.net, про даний випадок розповіла одна із мам, чия дитина відвідує дитсадок.



Такі дії бабусі інші батьки розцінюють як «батьківський тероризм» і запитують ради, куди звертатися, щоб залагодити конфлікт.

«головне, що її не влаштовують наші вихователі і діти, з якими знаходяться троє її онуків. З її вуст прозвучали навіть такі фрази, що її діти нібито змушені ходити в садок «дебілами» (це вона про інших дітей з групи). Все це в крикливою формі, доказ чого є на диктофоні», — поділилася жінка.

Крім того, вона може знаходиться в садку по кілька годин і контролювати ситуацію, розповідати про некомпетентність персоналу.

Бабусі численно говорили, що її присутність у групі з дітьми порушує санітарні норми та ін. Після цієї розмови бабуся на деякий час перестала приходити, а потім відновила свої претензії, образи

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Очевидець у соціальних мережах розповіла історію про те, що відбувається в дитячому садку в Нікополі. У вихователя там є "чарівна паличка", з якою вона б'є дітей, а також в'язниця - порожня кімната для тих, хто не спить. Нянечка при цьому пропонує закапати очі клеєм.

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