В дитячому саду Кам'янського надмірно активна бабуся регулярно доводить вихователів і адміністрацію
Як передає Politeka.net, про даний випадок розповіла одна із мам, чия дитина відвідує дитсадок.
Такі дії бабусі інші батьки розцінюють як «батьківський тероризм» і запитують ради, куди звертатися, щоб залагодити конфлікт.
«головне, що її не влаштовують наші вихователі і діти, з якими знаходяться троє її онуків. З її вуст прозвучали навіть такі фрази, що її діти нібито змушені ходити в садок «дебілами» (це вона про інших дітей з групи). Все це в крикливою формі, доказ чого є на диктофоні», — поділилася жінка.
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Крім того, вона може знаходиться в садку по кілька годин і контролювати ситуацію, розповідати про некомпетентність персоналу.
Бабусі численно говорили, що її присутність у групі з дітьми порушує санітарні норми та ін. Після цієї розмови бабуся на деякий час перестала приходити, а потім відновила свої претензії, образи
Раніше ми повідомляли, що в Нікополі скандальний 36-ї садок знову опинився в центрі уваги.
Очевидець у соціальних мережах розповіла історію про те, що відбувається в дитячому садку в Нікополі. У вихователя там є "чарівна паличка", з якою вона б'є дітей, а також в'язниця - порожня кімната для тих, хто не спить. Нянечка при цьому пропонує закапати очі клеєм.
Нагадаємо, вихователь і няня влаштували свавілля у дитсадку під Дніпром
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