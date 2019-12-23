Яка погода буде у Дніпрі 31 грудня та 1 січня

В Дніпрі очікується хмарна погода 31 грудня та 1 січня



Як передає Politeka.net, такі дані вказані на сайті sinoptik.ua.





Так, 31 грудня буде мороз — 4-5 градусів нижче нуля, а з ранку й до самого вечора небо в Дніпрі буде приховано за хмарами.



У другій половині дня можливий дощ, але до вечора він закінчиться. Температура вночі знизиться ще на один градус.

1 січня все ще буде хмарно, а стовпчики термометрів покажуть 7 градусів морозу. . Чекати опади вранці не варто, а вдень може піти дрібний сніг. Перший світанок 2020 року можна буде зустріти 7:29, а захід - у 15:57. Вночі очікується -4°, вдень - мінус 3°.





А ось народні синоптики чекають, що сніг можна буде побачити по всій Україні за кілька днів до нового року. Так Леонід Горбань повідомляє, що в грудні рясні снігопади пройдуть з 22 по 24, а потім з 27 про 29 числа. У багатьох регіонах замети протримаються до самого Нового року.

Гідрометцентр також припускає, що снігу в свято не буде. За даними служби, снігопад може накрити тільки Карпати.

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