Українці з січня 2020 року будуть отримувати окрему платіжку з нарахуваннями за доставку газу



Про це йдеться в повідомленні «Регіональної газової компанії».

«За доставку газу – буде окрема платіжка. Газ – окремо, доставка – окремо! Тому з січня усі споживачі газу отримають окремі рахунки: один за газ, другий – за послугу по його доставці. Поділ платіжок відбудеться для споживачів всієї країни», – йдеться у повідомленні.

У компанії пояснюють, що вартість послуг з доставки газу буде визначатися індивідуально для кожного клієнта, а вартість буде залежати від обсягів споживання.

Для домогосподарств з плитою та колонкою, які використовують 170 кубометрів газу в рік, або 14-15 кубометрів на місяць, щомісячний платіж не буде перевищувати 16 грн.

Споживачі можуть платити за доставку одним платежем за квартал, півроку або навіть рік.



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