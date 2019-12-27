В Дніпрі буде проходити багато заходів, а вихідні обіцяють бути веселими та цікавими

Представляємо вам огляд цікавих міських подій Дніпра 27 грудня 2019 - 1 січня, в якому кожен знайде собі розвагу до смаку.

28 ГРУДНЯ

Втомилися від передноворічної метушні? SOHO Restaurant & bar запрошує відпочити в затишній атмосфері за смачною вечерею і самими якісними треками від DJ Shkapov. Детальніше можна почитати тут.







Подія пройде по вулиці Катеринославський бульвар, 1.,о 20:00.

НОВОРІЧНІ МАСКИ З КАРТОНУ

Напередодні новорічних свят пройде дитячий майстер-клас Новорічні маски з картону.

Захід розрахований для дітей від 7 до 12 років. Це означає, що маски будуть досить складними у виконанні, але такими, які можна зробити без допомоги дорослого. Ми заготовили форми масок на вибір: сова, борсук, лев або можна зробити маску будь-якого іншого тварини, ми допоможемо! Крім того, під час роботи можна буде слухати хорошу музику і пити смачний чай.

Записатися на заняття можна заздалегідь.

Відвідати майстер клас ви можете в кафе Gluck Geek Bar, вул. Андрія Фабра, 4 (вхід в парк Глоби). Проходити з 11:00 ранку і до 14:00. У вартість 450 гривень з дитини включено все.

НОВОРІЧНЕ НЕПОРОЗУМІННЯ

Новорічна казка-жарт. Незвичайні пригоди веселого Сніговика в новорічну ніч.

Для дітей від 3-х років. Російською мовою. Тривалість вистави — 45 хвилин.

Де: Театр ляльок, просп. Героїв, 40-А.

Коли: 11:00, 13:00.

Ціна: 80 гривень.

МАЙСТЕР-КЛАС: РОБИМО СЛАЙМИ

Зроби свій унікальний слайм! На майстер-класі ти дізнаєшся кілька цікавих фактів і зможеш виготовити свій унікальний слайм, яким точно можна буде похвалитися перед друзями! Реєстрація відкрита!

Де: Риба Андрій, креативне простір, вул. Князя Володимира Великого, 13.

Коли: 18:00.

Ціна: 200 гривень.

Телефон: (097) 139-84-99, (063) 350-02-14, (095) 226-42-18.

YUKO

28 грудня на відкритті другого поверху — Bubamara Concert Hall виступить популярна українська група YUKO! Коронної фішкою YUKO є неповторні виступи в живу.

Де: вул. Володимира Вернадського, 1/3, другий поверх.

Коли: 20:00.

Ціна: 350 гривень.

Телефон: (068) 854-93-46.

29 ГРУДНЯ

Виставка роботів та трансформерів

Унікальна виставка роботів та трансформерів з металу, в повну величину, увійшла в «Книги Рекордів України»!

На ній буде представлено більше 20 роботів з металу. Оптімус Прайм — висота якого 3,5 м. Бамблбі — вага якого більше тонни, справжня машина трансформер і шоу танцюючих роботів. Чекають тебе кожен день в ТРЦ «Свобода» з 30.11.2019 за 26.01.2020, з 10:00 до 22:00.

Де: Караван, ТРК, вул. Нижньодніпровська, 17.

Коли: 10:00 22:00.

Ціна: дорослий — 50 гривень. Дитячий — 40 гривень. Дітям до 4-х років вхід безкоштовний.

Телефон: (098) 905-73-23; (063) 422-14-27; (099) 343-26-57.

Де зустріти Новий рік?

31 грудня будуть проводитися різні вечірки, вибір досить великий: Новий Рік можна зустріти на будь-який смак.

Новий Рік разом з Іваном Вороном та гуртом BEAST можна зустріти в МахноПАБі .

Група BEAST відома виконаннями класичних рок-хітів, а Івана Ворона публіка знає, як співака з чудовими вокальними даними.

Початок о 23:00.

Новорічна ніч 2020 в Bartolomeo

Космічний Новий Рік у Бартоломео з атмосферою з Зоряний Воїн, иллюзійним шоу, танцями, відмінними стравами і фотозонами почнуть відзначати в 21:00.

Новорічна ніч 2020 у Фаетоні

Снігуронька, Дід Мороз, новорічне меню, шоу-балет і багато хорошої музики чекає гостей у Фаетоні .

Початок о 22:00.

Новий рік в Оперному театрі

Атмосфера карнавалу, шампанське, цукерки і навіть жарти Жванецького – так можна коротко охарактеризувати новорічну програму у Театрі опери та балету.

Початок о 00:30.