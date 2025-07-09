Літні люди, які живуть поруч із зоною бойових дій, можуть розраховувати на грошову допомогу від ООН для пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Грошова допомога від ООН для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачає доплати від Всесвітньої продовольчої програми, які мають на меті підтримати найбільш вразливих людей похилого віку у прифронтових регіонах, повідомляє Politeka.

Як зазначають на Урядовому Порталі, грошова допомога від ООН для пенсіонерів у Дніпропетровській області наразі не потребує жодних додаткових дій з боку самих отримувачів.

Уся процедура максимально проста. Не потрібно подавати заяви, заповнювати анкети чи йти до певних установ. Уся інформація вже є в базі Пенсійного фонду. Саме на її основі формується список отримувачів грошей. Далі кошти автоматично надходять на звичайний банківський рахунок, той самий, куди зазвичай літні люди отримують свої щомісячні виплати.

Розмір цієї підтримки визначається індивідуально. Вона дорівнює різниці між сумою у 3250 гривень і тією пенсією, яку людина реально отримує. Якщо, приміром, щомісячна пенсія становить 3100, то міжнародна організація компенсує різницю в 150 грн.

Право на грошову допомогу від ООН для пенсіонерів у Дніпропетровській області мають ті, хто проживає в регіонах, де тривають або можливі активні бойові дії. Також важливо, щоб розмір основного забезпечення не перевищував граничної суми у 3250.

І ще одна умова: особа не повинна отримувати жодної іншої підтримки від міжнародних організацій для внутрішньо переміщених осіб, починаючи з березня 2023 року.

Якщо людина більше не відповідає хоча б одній з цих умов, виплата автоматично зупиняється. Ця програма діє не лише в нашому регіоні. Вона охоплює ще Запорізьку, Донецьку, Харківську, Луганську, Сумську, Чернігівську, Миколаївську та Херсонську області.

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