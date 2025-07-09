Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає все більш доступною завдяки активному найму з боку великих торговельних мереж, повідомляє Politeka.

Відомі компанії відкривають вакансії, орієнтовані на досвідчених людей поважного віку, а також на студентів, які шукають перший трудовий досвід.

У місті одразу кілька супермаркетів та роздрібних мереж пропонують офіційне працевлаштування, навчання, зручний графік, а також соціальні гарантії. Наприклад, мережа VARUS відкрила позицію кухаря з оплатою 19 000 гривень. Серед вимог — базове знання гігієнічних норм, уважність та готовність готувати страви згідно з корпоративними стандартами.

Додатково у VARUS шукають заступника керівника нового магазину. Посада передбачає контроль роботи персоналу, управління процесами та дотримання стандартів обслуговування. Заробітна плата — 25 520 гривень.

Ще одну цікаву пропозицію зробила мережа Hop Hey — продавець-консультант з оплатою до 26 400 гривень. Окрім стабільної зарплати, працівникам пропонують бонуси, можливість кар'єрного просування, розвозку у разі форс-мажору.

Ці варіанти — приклад того, що робота для пенсіонерів у Дніпрі більше не виняток, а реальна можливість залишатися активними, залученими до соціального життя та фінансово незалежними навіть після виходу на заслужений відпочинок.