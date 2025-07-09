Повний графік відключення світла в Дніпропетровській області, а також оперативні оновлення щодо термінів завершення ремонтів доступні на офіційному сайті обленерго.

У рамках технічного обслуговування електромереж буде реалізовано графік відключення світла в Дніпропетровській області, передає Politeka.

Інформацію про це надає Дніпрообленерго.

Роботи торкнуться мешканців різних населених пунктів, зокрема Вільногірська, Кривого Рогу та прилеглих районів. Енергетики попереджають про обмеження електропостачання зранку до вечора.

10 липня, м. Вільногірськ — з 08:00 до 13:00 світла тимчасово не буде за адресами:

вул. Центральна: 45, 45Б, 47, 47А, 47Б, 49, 49А, 49Б, 49В.

10 липня, Криворізький район — з 08:00 до 18:00 буде відсутнє живлення у таких локаціях:

вул. Будівельна: 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4–6, 8, 10; Веселкова: 3, 4, 6, 7, 9–11, 13, 15, 41; Енергетична: 1–6, 8, 11, 12, 23; Новорічна: 1, 2, 6–8, 10, 14, 16, 18, 22; Переможців: 1–9, 11, 59; Ялинкова: 2, 5, 6, 8–11, 13, 14, 16; СТ «Дружба»: ділянка №345.

11 липня, м. Кривий Ріг — з 08:00 до 18:00 передбачені відключення у таких мікрорайонах:

вул. Левицького: парні номери з 58 до 70; Мирослава Андрущука: 1–17, 20–23; Олега Ричкова: 2–12, 14, 17, 18, 20, 21, 24; Сергія Заїки: 1, 3, 5–7, 9, 11.

Фахівці просять громадян, які живуть за вказаними адресами, із розумінням поставитися до незручностей та заздалегідь підготуватися — зарядити важливі пристрої, організувати побут без використання електричних приладів.

Повний графік відключення світла в Дніпропетровській області, а також оперативні оновлення щодо термінів завершення ремонтів доступні на офіційному сайті обленерго та в інформаційних каналах компанії.

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