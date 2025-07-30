У цьому матеріалі ви можете ознайомитися з актуальними вакансіями про роботу в Дніпрі для пенсіонерів і не тільки.

У Дніпрі є багато варіантів роботи для пенсіонерів, тому можна знайти вакансію, відповідну до своїх умінь і побажань по заробітній платі, пише Politeka.

Наприклад, популярний сервіс доставки в Дніпрі шукає курʼєрів та курʼєрок на вело-, мото- чи автотранспорті. Графік гнучкий – ви самостійно вирішуєте, коли працювати. Заробітна плата може становити до 45 тисяч гривень на місяць, при цьому виплати можуть відбуватися щоденно або щотижнево.

Для тих пенсіонерів, які мають водійські права категорії В, підійде вакансія водія таксі. Бажано мати досвід керування авто від одного року. Зарплату обіцяють у районі 32-42 тис. грн, графік роботи теж вільний, повідомляє Politeka.

Пенсіонерів також готові взяти на посаду комірника-приймальника на різні підприємства в Дніпрі. В обовʼязки входить фасування та збір товару за накладними, вивантаження/завантаження товару. Середня зарплата становить 18 тисяч гривень, можливі також бонуси, переробки оплачуються додатково.

Прибиральницям/господиням у готельно-ресторанних комплексах та на підприєствах пропонують від 14 до 19 тис. грн на місяць. Додатково деякі роботодавці обіцяють безкоштовне харчування та трансфер.

Охоронець у торговому центрі може отримувати приблизно 18 тисяч гривень, жінки також можуть подаватися на такі вакансії. Потрібно забезпечувати порядок на території центру та попереджати конфліктні ситуації.

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