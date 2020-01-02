В Дніпрі на декількох адресах тимчасово відключать електрику
Причиною того стануть ремонтні роботи, технічне обслуговування і монтаж обладнання.
Як повідомили в прес-службі ДТЕК Дніпровські електромережі, планове відключення відбудеться 2 і 3 січня.
2 січня без світла будуть такі адреси:
Індустріальний район
- вул. Верхня,
- вул. Ветеринарна,
- вул. Дзвінка,
- вул. Журавлина,
- вул. Кринична,
- вул. Лобачевського
Самарський район
- вул. Єлісеївська 9,2,8,
- вул. Фарфорова 3,7,
- вул. Кренкеля 1-7,11-13,2-10
АНД район
- вул. Широка 86, 88, 90,85-91
- пер. Звільнення 62-64
Соборний район
- вул. Космодромна, 3 (п. 1, 2, 3), 4 (п. 1, 2, 3), 5
- вул. О. Гончара 11-21,28-30, вул. Чернишевського 14-24
- вул. Гаражна,
- вул. Муромська,
- туп. Лисогірський,
- пер. Пермський
Новокодацький район
- Теплопункт ТГТС ТРП-8,
- вул. Велика Дієвська 56,
- вул. Велика Дієвська 56 Бл-6;
- вул. Велика Дієвська 56 Бл.-2; ВАТ «Київстар», Комп. Клуб ТОВ «Раорг»
- вул. Моніторна 5
- пр. Петровського (Івана Мазепи) 17, 25,
- вул. Революційна (Полковника Горленка) 28
- пр. Петровського (Івана Мазепи) 17,19,25, вул. Караваєва 26-34, 24 ок-1, ок-3, 28, 30,
- вул. Дунаєвського 31 просп. Свободи 4,13,15,17 / 2,17 / 1,19 / 2,19 / 1,19,23,25,27,29,
- пер. Коккінакі 2,4 / 2,4 / 1,4,6 / 2,7,18,
- пер. Чорноусівський 1,8,
- вул. Вербова 6,7,8,
- вул. Кіріна 2,3,
- пер. Металургів 3,5 А, 7,7 / 2,
- вул. Числова 2, 5-15, 6-20,
- вул. Купріна 2,8,10
- вул. Набережна Заводська, 55, 78, 94;
- вул. Савкіна, 2а, 4а, 4в, 8д;
- пер. Міцкевича 17-27, 18-28.
- вул. Велика Дієвська 321 / 3,323, 327-409,243-275, 321/1, 323 283а-287,291-311,315 а, 319,
- вул. Міцкевича 24,24, 25-31,
- вул. Миколи Куліша 22-30,30 a, 27-35,2-20, 21-23,
- вул. Омська 7-9, 18-22,
- вул. Квіткова 20,22
Адреси, де не буде світла 3 січня:
НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:
- просп. Івана Мазепи, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50а, 54, 56, гуртожиток № 5;
- вул. Велика Дієвська, 1 — 7, 40, 40д, 113, 117 — 121, 122а, 125д, 129, 131;
- вул. Орська, 1 — 35, 2 — 52;
- пер. Орський, 8 24, 34а;
- пер. Краснокалиновий, 1 — 43, 6 — 22;
- просп. Свободи, 282 — 309, 401, 409;
- вул. Романа Мстиславовича, 1 — 27, 2 — 16;
- вул. Чорноземна, 1 — 45, 24 — 26;
- вул. Юрія Кондратюка, 101, 111;
- вул. Горобинова, 36, 44;
- вул. Макіївська, 1 — 7, 10 — 14.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:
- вул. Свєтлова, 53 — 71;
- вул. Вознесенська, 37, 46, 50;
- вул. Кулішовська, 1 — 9, 2, 4;
- вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 3, 12 — 18.
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З'ясувалося, що опалення в будинках комунальники відключають з-за постійних проривів труб. Жителі пояснюють: старі труби, тому їх постійно прориває. Аварійну службу змушені викликати кожен день. Кожен раз перед ремонтом опалення вимикають.
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