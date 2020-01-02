В Дніпрі на декількох адресах тимчасово відключать електрику

Причиною того стануть ремонтні роботи, технічне обслуговування і монтаж обладнання.

Як повідомили в прес-службі ДТЕК Дніпровські електромережі, планове відключення відбудеться 2 і 3 січня.

2 січня без світла будуть такі адреси:

Індустріальний район

вул. Верхня,

вул. Ветеринарна,

вул. Дзвінка,

вул. Журавлина,

вул. Кринична,

вул. Лобачевського

Самарський район

вул. Єлісеївська 9,2,8,

вул. Фарфорова 3,7,

вул. Кренкеля 1-7,11-13,2-10

АНД район

вул. Широка 86, 88, 90,85-91

пер. Звільнення 62-64

Соборний район

вул. Космодромна, 3 (п. 1, 2, 3), 4 (п. 1, 2, 3), 5

вул. О. Гончара 11-21,28-30, вул. Чернишевського 14-24

вул. Гаражна,

вул. Муромська,

туп. Лисогірський,

пер. Пермський

Новокодацький район

Теплопункт ТГТС ТРП-8,

вул. Велика Дієвська 56,

вул. Велика Дієвська 56 Бл-6;

вул. Велика Дієвська 56 Бл.-2; ВАТ «Київстар», Комп. Клуб ТОВ «Раорг»

вул. Моніторна 5

пр. Петровського (Івана Мазепи) 17, 25,

вул. Революційна (Полковника Горленка) 28

пр. Петровського (Івана Мазепи) 17,19,25, вул. Караваєва 26-34, 24 ок-1, ок-3, 28, 30,

вул. Дунаєвського 31 просп. Свободи 4,13,15,17 / 2,17 / 1,19 / 2,19 / 1,19,23,25,27,29,

пер. Коккінакі 2,4 / 2,4 / 1,4,6 / 2,7,18,

пер. Чорноусівський 1,8,

вул. Вербова 6,7,8,

вул. Кіріна 2,3,

пер. Металургів 3,5 А, 7,7 / 2,

вул. Числова 2, 5-15, 6-20,

вул. Купріна 2,8,10

вул. Набережна Заводська, 55, 78, 94;

вул. Савкіна, 2а, 4а, 4в, 8д;

пер. Міцкевича 17-27, 18-28.

вул. Велика Дієвська 321 / 3,323, 327-409,243-275, 321/1, 323 283а-287,291-311,315 а, 319,

вул. Міцкевича 24,24, 25-31,

вул. Миколи Куліша 22-30,30 a, 27-35,2-20, 21-23,

вул. Омська 7-9, 18-22,

вул. Квіткова 20,22

Адреси, де не буде світла 3 січня:

НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:

просп. Івана Мазепи, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50а, 54, 56, гуртожиток № 5;

вул. Велика Дієвська, 1 — 7, 40, 40д, 113, 117 — 121, 122а, 125д, 129, 131;

вул. Орська, 1 — 35, 2 — 52;

пер. Орський, 8 24, 34а;

пер. Краснокалиновий, 1 — 43, 6 — 22;

просп. Свободи, 282 — 309, 401, 409;

вул. Романа Мстиславовича, 1 — 27, 2 — 16;

вул. Чорноземна, 1 — 45, 24 — 26;

вул. Юрія Кондратюка, 101, 111;

вул. Горобинова, 36, 44;

вул. Макіївська, 1 — 7, 10 — 14.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:

вул. Свєтлова, 53 — 71;

вул. Вознесенська, 37, 46, 50;

вул. Кулішовська, 1 — 9, 2, 4;

вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 3, 12 — 18.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі жителі багатоповерхівок на Робочій з минулого року живуть в холодних квартирах. Жителі шести багатоповерхівок на вулиці Робочій, в Дніпрі з початку опалювального періоду живуть без тепла.

З'ясувалося, що опалення в будинках комунальники відключають з-за постійних проривів труб. Жителі пояснюють: старі труби, тому їх постійно прориває. Аварійну службу змушені викликати кожен день. Кожен раз перед ремонтом опалення вимикають.

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