У людей не було шансів

Багато людей стали заручниками в автомобілі, який злетів з греблі у ставок

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба ДСНС.

Відомо, що трагедія сталася вчора, 12 січня, під Дніпром.

В селі Вишневе транспортний засіб Toyota Land Cruiser Prado з людьми в салоні втопився у ставку.

Рятувальники отримали інформацію про жахливу ДТП у 19:05 і на місце трагедії одразу ж направили чергову бригаду.

З'ясувалося, що люксовий автомобіль з'їхав у водойму під час прямування по дамбі ставу. Транспортний засіб знайшли у п'яти метрах від берега на глибині 2-3 метри.

За допомогою лебідки витягли автомобіль на сушу. У салоні легковика Toyota Land Cruiser Prado виявили тіла чотирьох людей. Серед загиблих була 14-річна дівчинка - дочка власника транспортного засобу.

У цілому, в результаті страшної ДТП загинули дві жінки, дитина і чоловік-водій. Обставини зазначеної ДТП встановлюють співробітники поліції.

Раніше ми повідомляли про ДТП, в якій розбився автобус зі співробітниками олігарха Ігоря Коломойського. Аварія сталася в Нікополі ще 8 січня.

У пасажирський автобус, який віз співробітників Нікопольського заводу феросплавів на роботу, на швидкості влетів легковий автомобіль.

У прес-службі підкреслили, що спочатку в Нікополі на вулиці Электрометалургов у газостанции зіткнулися два легкових автомобіля. «Daewoo Nexia» намагався виконати обгін і зіткнувся з «Chevrolet Aveo», а останній влетів у робочий автобус.

Найбільше дісталося легковику «Daewoo»: пасажир (39-річний працівник заводу феросплавів) загинув, а водій відправлений у лікарні. Водієві «Chevrolet» також була потрібна допомога лікарів. Автомобілі довелося розрізати спеціальним інструментом, щоб дістати постраждалих.

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