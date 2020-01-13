Багато людей стали заручниками в автомобілі, який злетів з греблі у ставок
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба ДСНС.
Відомо, що трагедія сталася вчора, 12 січня, під Дніпром.
В селі Вишневе транспортний засіб Toyota Land Cruiser Prado з людьми в салоні втопився у ставку.
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Рятувальники отримали інформацію про жахливу ДТП у 19:05 і на місце трагедії одразу ж направили чергову бригаду.
З'ясувалося, що люксовий автомобіль з'їхав у водойму під час прямування по дамбі ставу. Транспортний засіб знайшли у п'яти метрах від берега на глибині 2-3 метри.
За допомогою лебідки витягли автомобіль на сушу. У салоні легковика Toyota Land Cruiser Prado виявили тіла чотирьох людей. Серед загиблих була 14-річна дівчинка - дочка власника транспортного засобу.
У цілому, в результаті страшної ДТП загинули дві жінки, дитина і чоловік-водій. Обставини зазначеної ДТП встановлюють співробітники поліції.
Раніше ми повідомляли про ДТП, в якій розбився автобус зі співробітниками олігарха Ігоря Коломойського. Аварія сталася в Нікополі ще 8 січня.
У пасажирський автобус, який віз співробітників Нікопольського заводу феросплавів на роботу, на швидкості влетів легковий автомобіль.
У прес-службі підкреслили, що спочатку в Нікополі на вулиці Электрометалургов у газостанции зіткнулися два легкових автомобіля. «Daewoo Nexia» намагався виконати обгін і зіткнувся з «Chevrolet Aveo», а останній влетів у робочий автобус.
Найбільше дісталося легковику «Daewoo»: пасажир (39-річний працівник заводу феросплавів) загинув, а водій відправлений у лікарні. Водієві «Chevrolet» також була потрібна допомога лікарів. Автомобілі довелося розрізати спеціальним інструментом, щоб дістати постраждалих.
Нагадаємо, Зайцевої в колонії влаштували справжній «рай», фото потрапили в мережу.
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