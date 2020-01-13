В Дніпрі жінка зі спадковим синдромом Гольденхара народила здорову дитину
Як передає Politeka.net, про це повідомила лікар Ольга Фандєєва на своїй сторінці в Facebook.
У Дніпрі жінка з унікальним спадковим захворюванням народила здорову дитину з вагою майже три кілограми.
Справжнє диво сталося після Нового року в пологовому будинку лікарні імені Мечникова в Дніпрі.
Дорофєєва засвітила зайве в міні-бікіні, пікантне фото облетіло мережу: "Боже, закрийся!"
Розкішна екс-Nikita розповіла про свої бажання в пікантній позі: "Одне з моїх..."
Апетитна дочка Потапа показала ідеальне тіло в нескромному купальнику: вигини вражають
Весілля Кіркорова та Успенської: королева шансону приголомшила зізнанням
Вагітна потрапила в акушерське відділення на плановий кесарів розтин, у результаті чого на світ з'явилася прекрасна і здорова дівчинка. Її вага становить 2950 грамів, а зріст 46 сантиметрів.
Породілля дуже маленького зросту і з іншими патологіями, які виникають через дуже рідкісне спадкове захворювання - синдром Гольденхара.
Це не єдиний неймовірний випадок в цій лікарні.
На цьому святковому тижні в акушерську реанімацію потрапила пацієнтка на 30-гму тижню вагітності з важкої прееклампсією. Захворювання не можна було усунути медикаментозно, і плід почав страждати в маминому животику. Було прийнято рішення вдатися до кесаревого розтину. Народилася чудова принцеса вагою всього 1200 ГР і зростання 38 см.
Раніше ми повідомляли, що жінка народила дитини в шістдесят п'ять років.
Унікальний випадок стався в Індії, 65-річна жінка стала найстарішою матір'ю на світі, зачав і народивши дитину природним шляхом в такому віці. Батькові ж малюка ще більше - 80 років. Пара побила рекорд — індуска стала найстаршою жінкою у світі, яка завагітніла природним шляхом.
Раніше ми писали про пологи на концерт Вєрки Сердючки: Осадча вразила ексклюзивними кадрами, подробиці.
Як повідомляла Politeka, вчені з'ясували, чому вагітні так забудькуваті.
Також Politeka писала, народження розумного дитини: які продукти необхідно вживати під час вагітності.