В Дніпрі жінка зі спадковим синдромом Гольденхара народила здорову дитину

Як передає Politeka.net, про це повідомила лікар Ольга Фандєєва на своїй сторінці в Facebook.

У Дніпрі жінка з унікальним спадковим захворюванням народила здорову дитину з вагою майже три кілограми.

Справжнє диво сталося після Нового року в пологовому будинку лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Вагітна потрапила в акушерське відділення на плановий кесарів розтин, у результаті чого на світ з'явилася прекрасна і здорова дівчинка. Її вага становить 2950 грамів, а зріст 46 сантиметрів.

Породілля дуже маленького зросту і з іншими патологіями, які виникають через дуже рідкісне спадкове захворювання - синдром Гольденхара.

Це не єдиний неймовірний випадок в цій лікарні.

На цьому святковому тижні в акушерську реанімацію потрапила пацієнтка на 30-гму тижню вагітності з важкої прееклампсією. Захворювання не можна було усунути медикаментозно, і плід почав страждати в маминому животику. Було прийнято рішення вдатися до кесаревого розтину. Народилася чудова принцеса вагою всього 1200 ГР і зростання 38 см.

Раніше ми повідомляли, що жінка народила дитини в шістдесят п'ять років.

Унікальний випадок стався в Індії, 65-річна жінка стала найстарішою матір'ю на світі, зачав і народивши дитину природним шляхом в такому віці. Батькові ж малюка ще більше - 80 років. Пара побила рекорд — індуска стала найстаршою жінкою у світі, яка завагітніла природним шляхом.