Плата за теплопостачання для жителів Дніпропетровщини знизилася на 7-30% у грудні

Про це повідомляють у прес-службі ДнепрОГА.

З-за зниження ринкової ціни на газ, в теплопостачальних організаціях області провели перерахунок для своїх абонентів, і вартість тепла знизили на 7-30%.

"Це відбилося в платіжках споживачів. Все - завдяки постанові Кабміну №1082 від 24.12.2019", - повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва ДнепрОГА.

Перерахунок провели для абонентів, які отримують опалення від газових котелень. Зниження тарифів на централізоване опалення і гарячу воду споживачі можна дізнатися на сайтах органів місцевої влади та теплопостачальних організаціях.



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Тепер постачальник електричної енергії та енергоефективних рішень YASNO буде приймати платежі за електроенергію виключно за реквізитами IBAN. Це 29 знаків (букв і цифр), які необхідно вказувати замість розрахункового рахунку (р/с) одержувача коштів та коду банку (МФО).

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