У вівторок, 14 січня, у Дніпрі на декількох адресах тимчасово відключать електрику

Про це повідомили в прес-службі ДТЕК Дніпровські електромережі.

Причиною стануть ремонтні роботи, технічне обслуговування і монтаж обладнання. Всього без електрики залишаться чотири райони.



Адреси, де не буде світла:

СОБОРНИЙ РАЙОН:

вул. Кошового, 2 - 10, 10а;

вул. Станична, 17 — 85, 32 — 100;

вул. Гусенко, 40 — 50, 23, 15, 19б;

вул. Гончара, 36 — 44, 25;

вул. Жуковського, 39а, 39б, 41, 41а;

вул. Чернишевського, 25;

вул. Писаржевського, 11.

НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:

вул. Лірницька, 1 — 75, 2 — 104, 114г;

вул. Велика Дієвська, 292, 356 — 428, 407 — 453, 541;

вул. Мукачева, 1 — 61, 2 — 42, 52 — 76;

пер. Тихорецький, 2 — 18, 3 — 19, 27 — 39;

вул. Базарна, 2 — 28;

вул. Приморська, 1 — 18;

вул. Костромська, 1 — 5;

вул. Болбочана, 1 — 25, 2 — 12;

вул. Рижкова, 2 — 30, 1 — 11, 35 — 47;

вул. Шмідта, 1а — 23, 2 — 68;

вул. Ткаченко, 2, 4, 8,1 г, 1в, 1б;

вул. Рильського, 1 — 15, 2 — 38;

вул. Електрична, 2 — 20, 7;

пер. Новий, 9;

вул. Космічна, 1, 13;

пер. 8 Березня, 1 — 57, 1а, 2 — 64;

вул. Олімпійська, 1 — 17, 23, 43, 6, 16;

пер. Олімпійський, 4 — 17;

вул. Рижкова, 30 — 120, 25 — 115, 30а;

вул. Пирогова, 2, 12, 18, 66.

САМАРСЬКИЙ РАЙОН:

вул. Молодогвардійська 18, 20, 32;

вул. Лублянська, 3, 5.

ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН:

вул. Шмідта, 8 — 14;

пр. Пушкіна, 10 — 16, 6, 8а;

вул. Філософська, 11б — 21, 18 — 32.

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