У вівторок, 14 січня, у Дніпрі на декількох адресах тимчасово відключать електрику
Про це повідомили в прес-службі ДТЕК Дніпровські електромережі.
Причиною стануть ремонтні роботи, технічне обслуговування і монтаж обладнання. Всього без електрики залишаться чотири райони.
Адреси, де не буде світла:
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СОБОРНИЙ РАЙОН:
- вул. Кошового, 2 - 10, 10а;
- вул. Станична, 17 — 85, 32 — 100;
- вул. Гусенко, 40 — 50, 23, 15, 19б;
- вул. Гончара, 36 — 44, 25;
- вул. Жуковського, 39а, 39б, 41, 41а;
- вул. Чернишевського, 25;
- вул. Писаржевського, 11.
НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:
- вул. Лірницька, 1 — 75, 2 — 104, 114г;
- вул. Велика Дієвська, 292, 356 — 428, 407 — 453, 541;
- вул. Мукачева, 1 — 61, 2 — 42, 52 — 76;
- пер. Тихорецький, 2 — 18, 3 — 19, 27 — 39;
- вул. Базарна, 2 — 28;
- вул. Приморська, 1 — 18;
- вул. Костромська, 1 — 5;
- вул. Болбочана, 1 — 25, 2 — 12;
- вул. Рижкова, 2 — 30, 1 — 11, 35 — 47;
- вул. Шмідта, 1а — 23, 2 — 68;
- вул. Ткаченко, 2, 4, 8,1 г, 1в, 1б;
- вул. Рильського, 1 — 15, 2 — 38;
- вул. Електрична, 2 — 20, 7;
- пер. Новий, 9;
- вул. Космічна, 1, 13;
- пер. 8 Березня, 1 — 57, 1а, 2 — 64;
- вул. Олімпійська, 1 — 17, 23, 43, 6, 16;
- пер. Олімпійський, 4 — 17;
- вул. Рижкова, 30 — 120, 25 — 115, 30а;
- вул. Пирогова, 2, 12, 18, 66.
САМАРСЬКИЙ РАЙОН:
- вул. Молодогвардійська 18, 20, 32;
- вул. Лублянська, 3, 5.
ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН:
- вул. Шмідта, 8 — 14;
- пр. Пушкіна, 10 — 16, 6, 8а;
- вул. Філософська, 11б — 21, 18 — 32.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі жителі багатоповерхівок на Робочій з минулого року живуть в холодних квартирах. Жителі шести багатоповерхівок на вулиці Робочій, в Дніпрі з початку опалювального періоду живуть без тепла.
З'ясувалося, що опалення в будинках комунальники відключають з-за постійних проривів труб. Жителі пояснюють: старі труби, тому їх постійно прориває. Аварійну службу змушені викликати кожен день. Кожен раз перед ремонтом опалення вимикають.
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