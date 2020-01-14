В Кривому Розі сім'я купила східні солодощі в яких знайшли личинки

Як передає Politeka.net про це повідомила криворожанка Ольга Кузнєцова в Facebook.

За її словами, вони зробили покупку на ринку, де торгують узбецькими продуктами.

Вони з чоловіком зібралися в гості і вирішили придбати східні солодощі — рахат-лукум.

Відкривши коробку спочатку ніхто й не помітив живність. Але коли залишався останній шматочок, вони помітили в коробці хробака або щось дуже схоже на личинку.

Жінка закликала уважніше оглядати покупки, щоб не отримати такий "сюрприз".

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