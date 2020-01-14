В Кривому Розі пішов з життя відомий волонтер Андрій Садило

Як передає Politeka.net, про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

З самого початку війни він очолив команду волонтерів «Допомога армії власними руками«, які ремонтували українські танки і встановлювали на них додатковий бронезахист.

Андрій був справжнім офіцером, воїном духу і патріотом не за посади, а по справі. Він ніколи не прагнув слави і рідко звертався за допомогою.

"Яку корисну і важливу місію в житті робив цей Громадянин. Він не хотів слави, соромився реклами, дуже рідко звертався за допомогою, усі прагнув зробити сам. Світла пам'ять, ти дуже багато зробив для порятунку сьогодення і для майбутнього.", - повідомив журналіст.

У серпні 2017 року Андрій Садыло був нагороджений «Відзнакою Президента України» за гуманітарну участь в антитерористичній операції.

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Володимир Команов брав участь у розробці інноваційних методів і засобів телеметричних вимірювань при запусках ракет шахтного базування.

Здійснював технічне керівництво розробкою, експериментальним відпрацюванням, льотними випробуваннями і здачею в експлуатацію легендарних космічних ракетних комплексів "Циклон-2", "Циклон-3", "Зеніт-2", "Енергія-Буран".

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