В житловому масиві Придніпровськ в Дніпрі мешканці геріатричного пансіонату змушені буквально виживати
Як передає Politeka.net про це розповів на своїй сторінці в Facebook активіст з Дніпра Олександр Слободенюк.
Крім того, він прикріпив фото зсередини пансіонату.
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"Велика кількість підопічних – візочники, тобто пересуваються за допомогою інвалідних візків. Тепер уявіть себе в такій колясці. Сміливіше. Уявили? А тепер уявіть, як ви намагаєтеся вибратися з цієї коляски, що б помитися під душем або в такій ванні. Відчуваєте брак хоч якихось поручнів?" – обурюється активіст.
"Миються за допомогою води, яку гріють електричні бойлери – два бойлера по 80 літрів на 60 осіб. У мене вдома такий же бойлер стоїть – на 80 літрів. Тільки на чотирьох членів сім'ї, а не на 60 осіб", – поділився активіст.
Крім того, він пообіцяв опублікувати інформацію про ставлення до лежачих мешканців пансіонату, а саме про корупцію на медикаменти та інше забезпечення, регулярні побиття мешканців, ніж за графіком.
Раніше ми повідомляли, що в Стародобровольском психоневрологічному інтернаті знущаються над пацієнтами і утримують їх у жахливих умовах.
До такого висновку він прийшов адвокат Олег Григор'єв , так як відвідував цей заклад з перевірочним візитом. За його словами, в коридорах на холодній підлозі лежать хворі і їдять з підлоги, як собаки.
Нагадаємо, потужний вибух зруйнував багатоповерхівку, люди опинилися під завалами
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