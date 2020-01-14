За його словами, кімната для миття знаходиться в такому стані, що нагадує декорації до фільму жахів "Пила" або ж фото з Чорнобильської зони.

"Миються за допомогою води, яку гріють електричні бойлери – два бойлера по 80 літрів на 60 осіб. У мене вдома такий же бойлер стоїть – на 80 літрів. Тільки на чотирьох членів сім'ї, а не на 60 осіб", – поділився активіст.

Крім того, він пообіцяв опублікувати інформацію про ставлення до лежачих мешканців пансіонату, а саме про корупцію на медикаменти та інше забезпечення, регулярні побиття мешканців, ніж за графіком.



Раніше ми повідомляли, що в Стародобровольском психоневрологічному інтернаті знущаються над пацієнтами і утримують їх у жахливих умовах.

До такого висновку він прийшов адвокат Олег Григор'єв , так як відвідував цей заклад з перевірочним візитом. За його словами, в коридорах на холодній підлозі лежать хворі і їдять з підлоги, як собаки.

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