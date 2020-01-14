В житловому масиві Придніпровськ в Дніпрі мешканці геріатричного пансіонату змушені буквально виживати

Як передає Politeka.net про це розповів на своїй сторінці в Facebook активіст з Дніпра Олександр Слободенюк.

Крім того, він прикріпив фото зсередини пансіонату.

За його словами, умови проживання в даній установі неприйнятні навіть для здорової людини.
 

"Велика кількість підопічних – візочники, тобто пересуваються за допомогою інвалідних візків. Тепер уявіть себе в такій колясці. Сміливіше. Уявили? А тепер уявіть, як ви намагаєтеся вибратися з цієї коляски, що б помитися під душем або в такій ванні. Відчуваєте брак хоч якихось поручнів?" – обурюється активіст. 

За його словами, кімната для миття знаходиться в такому стані, що нагадує декорації до фільму жахів "Пила" або ж фото з Чорнобильської зони.
 

"Миються за допомогою води, яку гріють електричні бойлери – два бойлера по 80 літрів на 60 осіб. У мене вдома такий же бойлер стоїть – на 80 літрів. Тільки на чотирьох членів сім'ї, а не на 60 осіб", – поділився активіст.

Крім того, він пообіцяв опублікувати інформацію про ставлення до лежачих мешканців пансіонату, а саме про корупцію на медикаменти та інше забезпечення, регулярні побиття мешканців, ніж за графіком.
 

Раніше ми повідомляли, що в Стародобровольском психоневрологічному інтернаті знущаються над пацієнтами і утримують їх у жахливих умовах.

До такого висновку він прийшов адвокат Олег Григор'єв , так як відвідував цей заклад з перевірочним візитом. За його словами, в коридорах на холодній підлозі лежать хворі і їдять з підлоги, як собаки.

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