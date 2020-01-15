У Дніпропетровській області зросла захворюваність на грип та ГРВІ



Як передає Politeka.net про це повідомили в прес-службі ДнепрОГА.



Згідно з даними, епідпоріг поки що не перевищено.

«За минулий тиждень захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 11% — до лікарів звернулися майже 9 тис жителів області. 358 осіб госпіталізовано — на 16% більше у порівнянні з попереднім тижнем, — відзначили в департаменті. — Однак епідпоріг не перевищено. Показники нижче і порівняно з 2019 роком — майже на 40%». Найбільше людей підхопили хворобу в Вільногірську, Криничанском районі та Нікополі. 60% хворих — діти."

Раніше ми повідомляли, що грип перехворіють до 6,7 млн українців у поточному епідемічному сезоні.

З таким попередженням виступили в Центрі громадського здоров'я.

Епідеміологічний поріг в Україні поки не перевищено, однак у семи областях України інтенсивність захворюваності вище, ніж в інших. Це Київська, Житомирська, Чернівецька, Вінницька, Хмельницька, Рівненська і Волинська області.

Також ми писали, що в Запоріжжя від ускладнень грипу померла 31-річна вагітна жінка.

Відомо, що жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня через відшарування плаценти провели кесарів розтин. На жаль, лікарям не вдалося врятувати породіллю. 3 січня вона померла.

Нагадаємо також, що спалах страшної хвороби поставила на вуха всю Одеську область: серед жертв діти.

Як повідомляла Politeka, що спалах небезпечної інфекції зафіксована в Україні: "Посадять в ізолятор".

Також Politeka писала, небезпечна хвороба не збирається залишати Україну: «ситуація погіршується».