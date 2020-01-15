В Дніпрі внесені зміни в двотижневе меню для дитячих садків і шкіл

Як передає Politeka.net, про це повідомили в ТОВ «Контракт Подрезерв 5».

Так, на засіданні педагогічної ради при міському голові було прийнято рішення про внесення змін в меню 2020 року.

Робоча група ретельно вивчила всі зауваження, побажання, які надходили протягом року від батьків, учителів шкіл, вихователів дитячих садків, самих учнів, за асортиментом страв і напоїв, які включені в десятиденне меню 2019 року, і внесла зміни в меню 2020 року.

Зміни, внесені в меню для ДНЗ:

• рибне суфле замінили на котлети рибні;

• сік томатний — на чай з цукром;

• суп молочний з пшоном — на суп молочний з крупою рисової;

• кисіль молочний, кисіль з фруктів — на компот з свіжих і заморожених фруктів

• печиво промислового виробництва — на борошняні вироби власного виробництва;

• гречані макарони — на макаронні вироби з борошна пшеничного;

• котлети з яловичини запечені з молочним соусом і сиром — на зрази з яловичини січені з вершковим маслом.





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Виявилося, що меню для нових обранців народу не змінилося в порівнянні з минулим роком, але його позиції подорожчали. Так, бутерброд із сьомгою обійдеться депутатам в 48,36 грн, а раніше він коштував 39 грн. Бутерброд з ікрою замість 44 грн коштує 55,98 грн. Кекс раніше коштував 14 грн, а зараз 19 грн.

За чашку кави з нардепів просять 20 грн, салат "Цезар" коштує 40,45 грн, борщ з яловичиною - 45,67 грн, свинячі котлети - 55,45 грн, котлета по-київськи - 46,49 грн, гречка - 12, 04 грн, пюре - 18,8 грн.

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