В Дніпрі пішов з життя герой ВСУ Анатолій Матвіюк
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Калинівській міській раді.
Служив герой сапером на машині розмінування. Йому неодноразово доводилося ризикувати власним життям і рятувати життя іншим.
"Останній раз він був поранений в листопаді 2019 року. Тоді у вантажівку, в якій перебували українські військові, влучила протитанкова керована ракета. Анатолій отримав контузію і легке поранення стопи », - йдеться в повідомленні.
Відомо, що днями військовий потрапив у лікарню з військової частини. Йому поставили діагноз - двостороннє запалення легенів. Врятувати його життя медики не змогли. Помер 15 січня.
Прощання з військовослужбовцем 17 січня.
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Також ми повідомляли, що в Кривому Розі пішов з життя відомий волонтер Андрій Садило.
З самого початку війни він очолив команду волонтерів «Допомога армії власними руками«, які ремонтували українські танки і встановлювали на них додаткову бронезахист.
Андрій був справжнім офіцером, воїном духу і патріотом не за посади, а по справі. Він ніколи не прагнув слави і рідко звертався за допомогою.
Раніше ми повідомляли про те, що страшною смертю загинув відомий ветеран АТО. Юрій Яцен, який пройшов найгарячіші точки на Донбасі, загинув в аварії.
Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».
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