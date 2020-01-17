В Дніпрі пішов з життя герой ВСУ Анатолій Матвіюк



Як передає Politeka.net, про це повідомили в Калинівській міській раді.

Служив герой сапером на машині розмінування. Йому неодноразово доводилося ризикувати власним життям і рятувати життя іншим.

"Останній раз він був поранений в листопаді 2019 року. Тоді у вантажівку, в якій перебували українські військові, влучила протитанкова керована ракета. Анатолій отримав контузію і легке поранення стопи », - йдеться в повідомленні.

Відомо, що днями військовий потрапив у лікарню з військової частини. Йому поставили діагноз - двостороннє запалення легенів. Врятувати його життя медики не змогли. Помер 15 січня.

Прощання з військовослужбовцем 17 січня.

Також ми повідомляли, що в Кривому Розі пішов з життя відомий волонтер Андрій Садило.

З самого початку війни він очолив команду волонтерів «Допомога армії власними руками«, які ремонтували українські танки і встановлювали на них додаткову бронезахист.

Андрій був справжнім офіцером, воїном духу і патріотом не за посади, а по справі. Він ніколи не прагнув слави і рідко звертався за допомогою.

Раніше ми повідомляли про те, що страшною смертю загинув відомий ветеран АТО. Юрій Яцен, який пройшов найгарячіші точки на Донбасі, загинув в аварії.

Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».

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