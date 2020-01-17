Дніпро перебував у німецько-фашистської окупації рівно два роки

22 червня 1941 року почалася війна між Радянським Союзом і Німеччиною, а 25 серпня 1941 року по запеклої оборони місто окупували німецькі війська.







Захопивши Дніпро і всю область, ворожі війська встановили тут свої порядки і почали проводити репресії.

Протягом двох років окупанти знищили понад 30 тисяч військовополонених і майже стільки ж мирних жителів.

В результаті 25 жовтня 1943 року 152-а стрілецька та 39-а гвардійська стрілецька дивізії повністю звільнили Дніпропетровськ від німецько-фашистських загарбників.





Війна принесла Дніпру величезні втрати.

Раніше ми повідомляли, що студент Київського національного університету імені Т. Р. Шевченко знайшов на Дніпропетровщині старовинну карту 1860 року.

На карті вказано курган «Могила Ефимівка» з позначенням кам'яного хреста на ньому. Студент добрався до кургану і знайшов кам'яний хрест з язичницькими і християнськими написами.

За словами фахівців, найімовірніше, це язичницька статуя середніх століть, яку на початку XIX століття переробили в православний хрест в два з половиною метри заввишки. Фігуру перевезуть в історичний музей.

Там вже визначать точний вік статуї, вивчать напівстерті написи і спробують пояснити поєднання двох релігій.

За свою знахідку студент отримав грамоту від музею.

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