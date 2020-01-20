На місці події працюють рятувальники, поліцейські, медики і аварійна газова служба.

В гуртожитку медичного коледжу на проспекті Богдана Хмельницького, 21 почалась пожежа

Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, займання сталося в одній з кімнат на 9 поверсі 20 січня, близько 7:00.

З будівлі терміново евакуювали мешканців.

На місці події працювали рятувальники, поліцейські, медики і аварійна газова служба.

Співробітники ДСНС оперативно приступили до ліквідації пожежі. Що стало причиною займання наразі встановлюють.

Раніше ми повідомляли, що гуртожиток Дніпровського технікуму зварювання та електроніки імені Патона охопив густий дим.

НП сталася 8 грудня близько 20:19. Побоюючись пожежі, всі студенти в поспіху залишили приміщення.

Як з'ясувалося пізніше, в будівлі сталося замикання електропроводки. Загоряння не сталося. Рятувальники перевірили всі поверхи. Зі студентами нічого не сталося. Їх життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, 4 грудня близько 10 ранку спалахнула пожежа в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Зайнялося приміщення на третьому поверсі шестиповерхового будинку.

Намагаючись врятуватися від вогню, люди вилізли на віконні карнизи, чекаючи допомоги бригад ДСНС. Пожежа була настільки сильною, що стовп чорного диму було видно з інших районів Одеси.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі: з'явилися страшні дані про жертви, «молиться вся Україна»

Як повідомляла Politeka, оприлюднено фото загиблої на пожежі студентки.

Також Politeka писала, що зараз відбувається на місці страшної пожежі в Одесі: "Живих там вже немає", подробиці.