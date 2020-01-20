В Дніпрі з 20 по 31 січня відключать газ, у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт
Як передає Politeka.net про це повідомили в пресс-службі «Дніпрогазу». Крім цього, газовики будуть встановлювати індивідуальні лічильники тепла.
Працівники газової компанії відновлять газопостачання тільки тоді, коли стан газового обладнання, димові і вентиляційні канали будуть в нормі.
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Обов'язковою умовою також є присутність користувачів газу в кожній квартирі. «Дніпрогаз» звертається до мешканців Дніпра з проханням забезпечити доступ працівників газового господарства до обладнання в своїх квартирах і будинках.
Газопостачання буде відсутній за наступними адресами:
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі жителі багатоповерхівок на Робочій з минулого року живуть в холодних квартирах. Жителі шести багатоповерхівок на вулиці Робочій, в Дніпрі з початку опалювального періоду живуть без тепла
З'ясувалося, що опалення в будинках комунальники відключають з-за постійних проривів труб. Жителі пояснюють: старі труби, тому їх постійно прориває. Аварійну службу змушені викликати кожен день. Кожен раз перед ремонтом опалення вимикають.
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