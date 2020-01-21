В місті Нікополь Дніпропетровській області на території середньої школи №3 відбулося напад на школярку

Про це повідомили в NikopolNews.

Момент зухвалого пограбування зафіксувала камера відеоспостереження. На записі чітко видно, як чоловік нападає на маленьку дівчинку і силою відбирає пакет.

Школярці вдалося вирватися з рук зловмисника і втекти. Через кілька миттєвостей злодій також зник з місця злочину разом зі здобиччю.

В цей же день ще двоє учнів школи стали жертвами пограбування. Передбачається, що всі три напади скоїв один і той же чоловік. Пошуками злочинця зайнялася поліція.

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