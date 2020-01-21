Найчистіша річка Європи через велику кількість гребель знаходиться під загрозою знищення



Як передає Politeka.net про це йдеться в сюжеті 34 телеканалу. (щоб переглянути відео доскролльте сторінку до кінця)

Річка Оріль, яка протікає по території Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей знаходиться в жалюгідному стані.

Під селом Шедиево Царичанського району в деяких місцях можна перейти пішки. А глибоких місць взагалі практично немає.

У Полтавській області ситуація інша. Там рівень води досягає 3-4 метрів. Але трохи нижче за течією глибина може досягати всього 60 сантиметрів.

Кілька років тому рукав у Полтавській області перекрили греблею. З-за цього вода перестала надходити в нижню частину річки.

Мешканці Царичанського району вважають, що таке втручання було вигідно місцевим фермерам. Із-за дамби на їх території вже кілька років вода тече фрагментами.

В обласному управлінні водних ресурсів вже готують масштабний проект з порятунку річки Оріль.

«Розчистка Орелі є нагальним питанням. По всій її довжині жителі для власних потреб встановили загати, греблі, копані дамби. Це призвело до замулення, зменшення проточності, а в деяких місцях - і пересихання водного об'єкта. ДнепрОГА має плани з відновлення гідрологічного режиму річки. Треба укріпити береги, вичистити мул і зарості очерету. Сподіваємося, проблеми, які дошкуляли десятиліттями, найближчим часом втратять актуальність», – зазначив Руслан Стрілець.

Експерти наполягають на тому, щоб чиновники почали ліквідовувати несанкціоновані греблі біля фабрик, на угіддях фермерів і прямо біля котеджів і вілл. Мовляв, коли з'явиться вода - штучні перекати будуть не потрібні.

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