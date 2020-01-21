В Дніпрі почастішали випадки зникнення неповнолітніх

Поліція розшукує 16-річного Олександра Стародубцева. 17 січня, близько 23:00, молодий чоловік пішов з дому і досі не повернувся

Про це повідомляє Politeka.net прес-службу Нацполиции в Дніпровської області.

Поліція просить жителів Дніпра допомогти в пошуках.

Волосся у хлопця світле коротке, зріст приблизно 175 см, спортивної статури, очі блакитні, на лівій щоці шрам.

Олександр був одягнений в куртку світло болотного кольору, камуфляжні штани світлого кольору, під курткою камуфляжна кофта, шапка темного кольору. Взутий він був у берци чорного кольору. При собі мав дорожню сумку чорну з зеленими вставками і мобільний телефон.

Прохання до усіх, хто знає місцезнаходження Олександра Стародубцева, повідомити за телефонами (098) 310-23-07, (063) 074- 22-13, (099) 077-58-01 чи «102». Не залишайтеся байдужими!

Раніше, 17 січня, близько 7:00, зник 16-річний Руслан Молодий. Хлопець вирушив на навчання з смт. Сад і на зв'язок не виходить по сьогоднішній день.

Руслан навчався на 1 курсі училища в Дніпрі.

Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся русяве, очі сірого кольору.

Був одягнений: шапка зеленого кольору, куртка кольору хакі, брюки сірого кольору, берці коричневого кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження Руслана, будь ласка зателефонуйте в поліцію на номери «102» або (050) 832-59-79. Не залишайтеся байдужими.

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