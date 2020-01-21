Комунальники демонтували металеву огорожу біля житлового будинку в Дніпрі



Як передає Politeka.net про це йдеться в сюжеті 34 каналу. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)



На місце вони заявили з двома вантажівками і десятком робітників, прихопивши з собою навіть охорону.

За словами місцевих, комунальники зробили це без попереджень.



«На якій підставі вони це роблять. Чому не попереджають. Буквально протягом 10 хвилин це все було спиляно, занурене і відвезли», - розповіла мешканка будинку Наталя.

Цікаво те, що мешканці будинку встановили за свій рахунок паркан і ворота ще 30 років тому, а тепер замість огорожі - обрізки металевих труб.

За словами мешканців будинку, вони витратили близько тисячі доларів зводячи його. Чим паркан раптом не догодив комунальникам - люди не зрозуміють.

Люди запевняють: їх ні про що не попереджали, а тепер вимагають ще і сплатити демонтаж. Припускають: це так до них підкрадається забудовник.

Дізналися: ділянка поруч з їх дворами викупили, і нібито хочуть звести там багатоповерхівку. Вже подали заяву в поліцію, щоб там перевірили, за законом діяли чиновники. І домагатися, щоб огорожа повернули на місце.

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З'ясувалося, що опалення в будинках комунальники відключають з-за постійних проривів труб. Жителі пояснюють: старі труби, тому їх постійно прориває. Аварійну службу змушені викликати кожен день. Кожен раз перед ремонтом опалення вимикають.

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