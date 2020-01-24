Хімічний завод у Павлограді представляє загрозу не тільки для Дніпровщины, але і для чотирьох сусідніх областей
Про це йдеться в матеріалі BBC Україна.
Причиною побоювань стали залишки ракетного палива, які там зберігаються.
Як йдеться в статті, вони можуть вибухнути в будь-який момент, бо їх термін придатності закінчився ще 20 років тому.
На сьогодні Павлоградський хімзавод не має ресурсів для утилізації залишків своїм коштом, адже в реалізації програми виступає лише підрядником.
За словами місцевої жительки Світлани Шаперенко, місто знаходиться на межі існування і фактичної загибелі.
"Якщо ми вже маємо стратегічний об'єкт в місті з великою кількістю вибухонебезпечного палива, то ні в якому разі не можна припиняти процес утилізації. Держава повинна чітко усвідомлювати, що воно робить, що тут живуть такі ж люди, як і скрізь. В іншому випадку ми просто опиняємося на бомбі сповільненої дії. Якщо станеться вибух – це кінець" – поділилася жінка.
Лише на території заводу зберігається 1,8 тис. тонн твердого ракетного палива.
У разі, якщо надзвичайна ситуація все ж таки станеться, на відновлення його екосистеми, як стверджує гендиректор заводу Леонід Шиман, піде як мінімум 80 років.
"Ми пам'ятаємо, коли в Балаклії сталася надзвичайна ситуація. Там просто знехтували правилами поводження з ракетним паливом, яке знаходилося в двигуні. І мова йшла тільки про 180 кг твердого ракетного палива. Для порівняння - в одній мірі міститься 50 тис. кг. А всього на нашій території – 1,8 млн кг", – пояснив він.
Раніше ми повідомляли, що в Новомосковському районі Дніпропетровської області розгорнулася справжня екологічна катастрофа - тонни нечистот протікають крізь зруйновану насосну станцію, заливаючи поля і річки. У кінцевому рахунку відходи осідають в ґрунтових водах, звідки потрапляють в колодязі.
Після зупинки заводу, який працював при союзі для очищення води поля припинили свою роботу. Трубопровід порізали на метал, а насосну станцію розвернули на частини.
Зараз ситуація зовсім погана: каналізаційні стоки стікають вздовж траси, заливаючи поля, ставок і річку Вольнянка.
Нагадаємо, сотнями трупів всіяне узбережжі Азовського моря
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