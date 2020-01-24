Хімічний завод у Павлограді представляє загрозу не тільки для Дніпровщины, але і для чотирьох сусідніх областей



Про це йдеться в матеріалі BBC Україна.

Причиною побоювань стали залишки ракетного палива, які там зберігаються.

Як йдеться в статті, вони можуть вибухнути в будь-який момент, бо їх термін придатності закінчився ще 20 років тому.

На сьогодні Павлоградський хімзавод не має ресурсів для утилізації залишків своїм коштом, адже в реалізації програми виступає лише підрядником.