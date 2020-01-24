Тоді Катеринослав був одним з найбільших і значущих міст півдня Російської імперії



100 років тому місто розвивалося і будувався, нітрохи не поступаючись Санкт-Петербургу, Москві та Києву.

Вулиця Караїмська (Торгова) біля Центральної площі. Старовинний Дніпро виглядав дуже солідно!



Нині це ріг вулиць Центральної і Ширшова. Приблизно цей ракурс - раніше однозначно було симпатичніше.









Перша класична чоловіча гімназія, розташована на Соборній площі, 2.





З 1920 року і понині корпус Мед.академії. Будівля частково збереглося.







Катеринослав, Катерининський проспект.



Нині це перехрестя вулиці Харківській та проспекту Карла Маркса.

Олександрівський проспект, вид з боку Катерининського проспекту.





Нині вулиця Артема. Ймовірно цей ракурс.



Поліцейська вулиця.

Сучасна вулиця Шевченка. Будівля праворуч колишня Повітова Земська управа виділяється фігурами жінок (каріатиди), які утримують склепіння.

Імовірно відкриття Старого Мосту у 1884 році. У свій час це був найбільший міст в РІ.



Раніше ми повідомляли, що студент Київського національного університету імені Т.Г. Шевченко знайшов на Дніпропетровщині старовинну карту 1860 року.

На карті було вказано курган «Могила Ефімовка» з позначенням кам'яного хреста на ньому. Студент дістався до кургану і знайшов кам'яний хрест з язичницькими і християнськими написами.

За словами фахівців, найімовірніше, це язичницька статуя середньовіччя, яку на початку XIX століття переробили в православний хрест в два з половиною метри заввишки. Фігуру перевезуть в історичний музей.

Там вже визначать точний вік статуї, вивчать напівстерті написи і спробують пояснити поєднання двох релігій.

За свою знахідку студент отримав грамоту від музею.

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