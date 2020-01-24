В інфекційну лікарню Кривого Рогу вчинив 24-річний пацієнт з вірусною бактеріальною пневмонією
Про це повідомляє Перший Криворізький.
Зараз медики лікують хлопця і спостерігають за особливостями перебігу захворювання.
Але всіх дуже хвилює заяву лікарів про те, що в області перевищено епідеміологічний поріг щодо ГРВІ. Особливо на тлі інформації про поширення нового смертельно небезпечного вірусу в Китаї, який передається від людини до людини і за симптомами схожий на пневмонію.
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Найчастіше запаленням легенів хворіють діти. Віруси і бактерії «живуть» у носі або горлі, і можуть потрапити в легені під час вдиху. Збудники цієї хвороби поширюються повітряно-крапельним шляхом.
Нагадаємо, Дніпропетровській області на цей період закрито 128 окремих класів і 6 шкіл. Загальна кількість дітей, які перебувають вдома, — 4,5 тис. осіб.
Хоча епідемії грипу поки що немає, кількість хворих зростає. За даними Центру громадського здоров'я, всього з початку сезону на ГРВІ та грип перехворіло вже більше 2 млн українців.
Також ми повідомляли, що виконуючий обов'язки Генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин під час брифінгу для ЗМІ повідомив, що Україна зробила спеціальні заходи безпеки в аеропорту "Бориспіль”. Це пов'язано з можливістю проникнення захворювання з Китаю.
Нагадаємо, лікарі розповіли, чи можна парити ноги з гірчицею під час застуди.
Як повідомляла Politeka, названо найнебезпечніші продукти при ГРВІ: забудьте про каву.
Також Politeka писала, що вчені знайшли метод боротьби з небезпечними бактеріями: знайдено 6 тисяч генів, які не зможуть встояти перед антибіотиком.