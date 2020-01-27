В Дніпрі невідомі підкинули отруту біля житла бездомних котов



Як передає Politeka.net, про це повідомила дніпрянка в Facebook.

За її словами, у страшних муках померли п'ять котів.

"Сьогодні якась тварюка відправила тварин на вулиці Банківська. 4 кота не вижили, вмираючи в конвульсіях!!! Ще один бореться за життя. Не випускайте тварин на самовыгул! - написала автор посту.", - повідомила жінка і в коментарях додала, що помер ще один кіт.

Така новина не на жарт розлютила дніпрян.

" Йому обов'язково повернеться бумерангом!!!! Якщо не він, то його близькі будуть відповідати КАРМУ ще не хто не відміняв!!!", "Разом 5 котів... Жах", "і наш сам гуляти ходить.. капець..", "Я в шоці. Нелюди", "Якісь нелюди. Бідні тварини", - писали обурені користувачі мережі.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі бездомних котів замурували в підвалі житлового будинку.

Про кричущий випадок повідомили на сторінці благодійної організації "Екстрена допомога тваринам" в Facebook.

Інцидент стався в житловому масиві Парус, а очевидці вже знайшли винного.

За словами жінки, бездомні коти і собаки Дніпра захищені тільки на папері і звинуватила владу у бездіяльності.

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