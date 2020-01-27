В Кривому Розі люди годинами стоять у величезних чергах, щоб потрапити до лікаря
Про це повідомив очевидець «Дніпровської панорамі»
За його словами, в коридорах лікарні ніде розміститися навіть дітям.
Соцмережі заполонили повідомлення від жителів Кривого Рогу – у лікарнях черзі до сімейних лікарів, чекати доводиться по 2 години і більше. Причиною цього стало зростання захворюваності на ГРВІ та грип
А в 2-й дитячій лікарні Кривого Рогу у понеділок, 27 січня відвідувачі шоковані тим, що в коридорі одного з відділень ніде присісти, доводиться стояти і дітям, і дорослим.
Раніше ми повідомляли, що вже дві школи в Кривому Розі закрили на карантин.
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Після зимових канікул кількість хворих школярів склало 6,4% і показник стрімко зростає.
За офіційною інформацією захворіло 4248 дітей. У зв'язку з цим, 2 школи в Покровському районі були закриті на карантин - №№93 57.
Також у інфекційну лікарню Кривого Рогу вчинив 24-річний пацієнт з вірусною бактеріальної пневмонією.
Медики лікують хлопця і спостерігають за особливостями перебігу захворювання.Але всіх дуже хвилює заяву лікарів про те, що в області перевищено епідеміологічний поріг щодо ГРВІ. Особливо на тлі інформації про поширення нового смертельно небезпечного вірусу в Китаї, який передається від людини до людини і за симптомами схожий на пневмонію.
Нагадаємо, що вторгнення китайського вірусу почалося, термінове заяву Моз: як врятуватися українцям.
Також Politeka писала, що таємничий вірус косить людей з шаленою швидкістю.
А ще Politeka повідомляла, що таємниця нового смертоносного вірусу розкрита, все ще гірше: як передається.