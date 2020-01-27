Щоб потрапити до лікаря, люди чекають годинами

В Кривому Розі люди годинами стоять у величезних чергах, щоб потрапити до лікаря



Про це повідомив очевидець «Дніпровської панорамі»



За його словами, в коридорах лікарні ніде розміститися навіть дітям.

Соцмережі заполонили повідомлення від жителів Кривого Рогу – у лікарнях черзі до сімейних лікарів, чекати доводиться по 2 години і більше. Причиною цього стало зростання захворюваності на ГРВІ та грип



А в 2-й дитячій лікарні Кривого Рогу у понеділок, 27 січня відвідувачі шоковані тим, що в коридорі одного з відділень ніде присісти, доводиться стояти і дітям, і дорослим.

Раніше ми повідомляли, що вже дві школи в Кривому Розі закрили на карантин.

Після зимових канікул кількість хворих школярів склало 6,4% і показник стрімко зростає.

За офіційною інформацією захворіло 4248 дітей. У зв'язку з цим, 2 школи в Покровському районі були закриті на карантин - №№93 57.

Також у інфекційну лікарню Кривого Рогу вчинив 24-річний пацієнт з вірусною бактеріальної пневмонією.

Медики лікують хлопця і спостерігають за особливостями перебігу захворювання.Але всіх дуже хвилює заяву лікарів про те, що в області перевищено епідеміологічний поріг щодо ГРВІ. Особливо на тлі інформації про поширення нового смертельно небезпечного вірусу в Китаї, який передається від людини до людини і за симптомами схожий на пневмонію.

Нагадаємо, що вторгнення китайського вірусу почалося, термінове заяву Моз: як врятуватися українцям.

Також Politeka писала, що таємничий вірус косить людей з шаленою швидкістю.

А ще Politeka повідомляла, що таємниця нового смертоносного вірусу розкрита, все ще гірше: як передається.