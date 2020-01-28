І таке твориться на більшості багатоповерхівок

В одній з квартир на житловому масиві «Сонячний» стеля почала битися струмом



Як передає Politeka.net, про це повідомила господиня квартири в Facebook.



Вирішивши перевірити в чому справа, вона піднялася на дах будинку. Від побаченого вона обімліла - там творився безлад. Численні електричні дроти, встановлені на даху різними фірмами-провайдерами, сплели хаотичну сітку.

"Вийшла на дах прогулятися (чого-то на кухні стелю струмом почав битися), а там такий бардак, що ходити страшно(( суцільні петлі і пастки... Дивно, що ніхто ще не постраждав. Цікаво, а Філатов оприлюднив десь підсумки своєї боротьби з провайдерами? скількох вдалося притягти до відповідальності? ", - повідомила здивована дніпрянка.

Крім того, вона прикріпила знімки приходить на даху будинку.

Користувачі мережі також знаходяться в шоці від побаченого.

"ЖАХ НА ДАХУ .... Але і в під'їзді - не краще, судячи з відео Самвела Адамяна.", "Мда. Жорстоко!", "карлсон розбушувався", - писали під постом дівчини.

Раніше ми повідомляли, що департамент житлового господарства Дніпровського міськради оголосив кілька тендерів на ремонт покрівлі житлових будинків та встановлення нових ліфтів загальною вартістю 50,6 млн грн.

