Місцеві поліцейські спільно з співробітниками полку поліції особливого призначення провели рейд у Павлограді
Як передає Politeka.net про це повідомили в прес-службі Національної поліції Дніпропетровської області.
Правоохоронці провели відпрацювання Павлограда 24 і 25 січня поліцейські Павлоградського відділу поліції спільно з співробітниками полку поліції особливого призначення провели відпрацювання центральній частині Павлограда та його віддалених мікрорайонів.
"Під час рейдових заходів до адміністративної відповідальності поліцейські залучили 63 людини, з них за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння -4 особи. Також було задокументовано 3 факти зберігання наркотичних речовин", - йдеться в повідомленні.
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Раніше поліцейські Запоріжжя провели рейд, спрямований на боротьбу з проституцією в місті.
Працівники міських відділень поліції діяли спільно з колегами з Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Як повідомляється, вони «вчинили превентивні дії», спрямовані на профілактику та попередження проституції. Подібна інформація з'явилася в паблике поліції Запорізької області у фейсбуці.
правоохоронці Відзвітували про вдалий рейд, який пройшов у п'ятницю, 12 серпня. Для зачистки були обрані Шевченківський та Комунарський райони Запоріжжя. Улов в результаті виявився чималим: вирахували десятьох жінок, готових задовольнити чоловічий інтерес за гроші. Всім їм виписали адміністративні протоколи.
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