Як передає Politeka.net, про методи роботи злодіїв розповіли у групі Ведмежатник.Дніпро.

Одним з найпоширеніших методів є сірник на ручці дверей. Злодії це роблять для того, щоб зрозуміти: чи є хтось вдома чи ні.





Крім того, квартирні злодії часто використовують наклейки, листівки, флаєри, візитки.

Наприклад, в обід вклали папірець, а ввечері відстежують, чи залишилися мітки в двері або господар повернувся і забрав їх.

Для того щоб не стати жертвою ви повинні знати елементарні правила:

Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.





За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома. Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.

Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні.

Злодії часто ходять і просто смикають ручки дверей, раптом хтось забув закрити. У таких випадках крадуть верхній одяг, ноутбук, телефон, гаманець, сумку – все, що лежить дуже близько до виходу.





Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі стався дивний і одночасно трагічний випадок.

В квартиру будинку по вул. Макарова заліз невідомий. Чоловік йшов по коридору, як раптом натрапив на господаря. Останній схопив незнайомця і утримував його до приїзду поліції.

Як виявилося, злодій, який забрався в чужу хату не очікував такого повороту, адже був впевнений, що нікого немає вдома.

Незнайомець запевняв власника, що нічого не вкрав, але той все-таки вирішив дочекатися поліцію. Злодій пручався, але чоловік застосував силу. Через якийсь час непроханий "гість" втратив свідомість, а ще пізніше - помер.

Нагадаємо, жертвою професора-душогуба виявилася 24-річна красуня

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