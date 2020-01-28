Як передає Politeka.net, про методи роботи злодіїв розповіли у групі Ведмежатник.Дніпро.
Одним з найпоширеніших методів є сірник на ручці дверей. Злодії це роблять для того, щоб зрозуміти: чи є хтось вдома чи ні.
Крім того, квартирні злодії часто використовують наклейки, листівки, флаєри, візитки.
Наприклад, в обід вклали папірець, а ввечері відстежують, чи залишилися мітки в двері або господар повернувся і забрав їх.
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Для того щоб не стати жертвою ви повинні знати елементарні правила:
- Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.
- Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.
- Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні.
Злодії часто ходять і просто смикають ручки дверей, раптом хтось забув закрити. У таких випадках крадуть верхній одяг, ноутбук, телефон, гаманець, сумку – все, що лежить дуже близько до виходу.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі стався дивний і одночасно трагічний випадок.
Як виявилося, злодій, який забрався в чужу хату не очікував такого повороту, адже був впевнений, що нікого немає вдома.
Незнайомець запевняв власника, що нічого не вкрав, але той все-таки вирішив дочекатися поліцію. Злодій пручався, але чоловік застосував силу. Через якийсь час непроханий "гість" втратив свідомість, а ще пізніше - помер.
Нагадаємо, жертвою професора-душогуба виявилася 24-річна красуня
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