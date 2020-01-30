Названі райони і вулиці, де не буде електроенергії та водопостачання

Дніпряни залишаться без світла і води 30 січня

У четвер, 30 січня в деяких районах Дніпра відключать світло, а також відключать воду. Електроенергії не буде у зв'язку з проведенням робіт з планового обслуговування електричних мереж, а воду відключать через аварійних робіт по вул. Гуртова, 25. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення КП «Дніпроводоканал» та прес-служби ДТЕК.

Так, воду відключать у будинках на вулицях: вул. Гуртова, вул. Мінусинська. Відновити водопостачання аварийники планують протягом сьогоднішнього дня.

Електроенергії не буде у більшої частини населення. Обіцяють позбавити світла в четвер такі адреси:

У центрі Дніпра:

вул. Савченко, 94;

вул. Надії Олексієнко, 67 — 85, 32 — 44;

вул. Ковальська, 29;

Шевченківський район:

вул. Мукаша Салакумова, 23.

ж/м Тополя-1, 9, 9а, 10, 11, 12, 17;

Новокодакский район:

вул. Кедрова, 19;

вул. Мукачева, 53 — 89;

вул. Поліська, 1 — 19, 31, 2 — 20;

вул. Бута, 9 — 27, 24 — 46;

вул. Очаківська, 2 — 20, 3 — 29;

вул. Марії Грінченко, 29, 30;

вул. Квітки Основ'яненка, 14 — 22;

пер. Скадовського, 2, 3, 5;

вул. Кайдакская, 10 — 34, 21 — 43;

вул. Платона, 26 — 50, 27 — 51;

вул. Курінна, 1 — 41, 2 — 28.

Нагадаємо, що ми писали, які дороги під Дніпром знаходиться в катастрофічному стані. Відстань між Кривим Рогом та П'ятихатки невелике, але для його подолання треба проїхати 35 кілометрів (приблизно 2 години) по трасі, яка ніби зійшла з кадрів з фільму-катастрофи в українську реальність.

Найбільше аварій по дорозі на П'ятихатки припадає на ділянку дороги Т0434, прямо перед селом з милозвучною назвою Райполе. Вантажні автомобілі та їх вантаж сильно трясе під час їзди по цій ділянці дороги.

«Дороги тут немає, тільки – направлення», – сміються автомобілісти.

Водії скаржаться на те, що пересування по таких трасах вбиває їх машини.

Нагадаємо, потоп у КИЄВІ: люди ошпарити окропом, всюди пар.

Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа: окріп б'є прямо з-під землі.

Також Politeka писала, що люди кричали від болю, число постраждалих від прорив труби з гарячою водою зросло: "Зваритися в окропі".