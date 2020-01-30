Дніпряни залишаться без світла і води 30 січня
У четвер, 30 січня в деяких районах Дніпра відключать світло, а також відключать воду. Електроенергії не буде у зв'язку з проведенням робіт з планового обслуговування електричних мереж, а воду відключать через аварійних робіт по вул. Гуртова, 25. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення КП «Дніпроводоканал» та прес-служби ДТЕК.
Так, воду відключать у будинках на вулицях: вул. Гуртова, вул. Мінусинська. Відновити водопостачання аварийники планують протягом сьогоднішнього дня.
Електроенергії не буде у більшої частини населення. Обіцяють позбавити світла в четвер такі адреси:
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У центрі Дніпра:
вул. Савченко, 94;
вул. Надії Олексієнко, 67 — 85, 32 — 44;
вул. Ковальська, 29;
Шевченківський район:
вул. Мукаша Салакумова, 23.
ж/м Тополя-1, 9, 9а, 10, 11, 12, 17;
Новокодакский район:
вул. Кедрова, 19;
вул. Мукачева, 53 — 89;
вул. Поліська, 1 — 19, 31, 2 — 20;
вул. Бута, 9 — 27, 24 — 46;
вул. Очаківська, 2 — 20, 3 — 29;
вул. Марії Грінченко, 29, 30;
вул. Квітки Основ'яненка, 14 — 22;
пер. Скадовського, 2, 3, 5;
вул. Кайдакская, 10 — 34, 21 — 43;
вул. Платона, 26 — 50, 27 — 51;
вул. Курінна, 1 — 41, 2 — 28.
Нагадаємо, що ми писали, які дороги під Дніпром знаходиться в катастрофічному стані. Відстань між Кривим Рогом та П'ятихатки невелике, але для його подолання треба проїхати 35 кілометрів (приблизно 2 години) по трасі, яка ніби зійшла з кадрів з фільму-катастрофи в українську реальність.
Найбільше аварій по дорозі на П'ятихатки припадає на ділянку дороги Т0434, прямо перед селом з милозвучною назвою Райполе. Вантажні автомобілі та їх вантаж сильно трясе під час їзди по цій ділянці дороги.
«Дороги тут немає, тільки – направлення», – сміються автомобілісти.
Водії скаржаться на те, що пересування по таких трасах вбиває їх машини.
Нагадаємо, потоп у КИЄВІ: люди ошпарити окропом, всюди пар.
Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа: окріп б'є прямо з-під землі.
Також Politeka писала, що люди кричали від болю, число постраждалих від прорив труби з гарячою водою зросло: "Зваритися в окропі".