Дніпрянам підвищили зарплату, але все одно вона залишається значно нижчою, ніж у столиці

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані Державної служби статистики України.

В середньому українці отримували в кінці 2019 року 12 264 гривні. Найвищий рівень зарплат у грудні в Києві – 18 869 гривень. Самий низький оклад був зафіксований у Чернігівській області – 8 851 гривень.

Мешканці Дніпропетровської області в середньому заробляли 12 084 гривні.

У порівнянні з листопадом зарплати зросли на 15,1%. Найпомітніше суми помінялися в Київській, Миколаївській, Рівненській та Хмельницькій областях.

У сфері інформації і телекомунікацій з листопада минулого року зарплати підвищили на 26,5%, трохи менше грошей додали працівникам фінансової і страхової діяльності – їх зарплати зросли на 22,7%. А ось адміністративним працівникам та допоміжного обслуговування середні зарплати підняли на 22,5%.

Нагадаємо, до Парламенту було внесено два законопроекти, подані Кабміном, які передбачають зміну принципів формування тарифних ставок, посадових окладів і, в кінцевому рахунку, розміри зарплат для бюджетників. Ці документи №2720 та №2721 повинні створити передумови для підвищення прожиткового мінімуму в Україні.

Згідно з держбюджетом, мінімальний оклад в 2020 році становить 2102 грн, а "мінімалка" - 4723 гривень. По новому законопроекту, мінімальний оклад повинен буде складати не менше 50% мінімальної зарплати.

Також ми писали про компенсації за затримки пенсій і зарплат. Як стверджується, уряд ініціює виплати компенсацій у випадку затримок з виплатами. Незабаром законопроект повинен розглянути парламент.

Для того, щоб усунути корупційні ризики був встановлений вичерпний перелік грошових доходів громадян, в нього входять пенсії, зарплати, соціальні виплати, стипендії та суми індексації грошових доходів громадян.

Яким чином будуть здійснюватися виплати, поки невідомо.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

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