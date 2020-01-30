Днепрянки, які живуть у Китаї, розповіли про обстановку серед заражених

30 січня коронавірусом в Китаї вже заразилися більше 7 тисяч чоловік, 170 людей загинули від пневмонії

Після появи вірусу в Китаї, він стрімко почав поширюватися по світу. Заражені кілька тисяч людей зараз борються з важкими симптомами: високою температурою і утрудненим диханням. У ЗМІ з'явилися відео, які записали днепрянки, які знаходяться в Китаї. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на YouTube канал «Дніпропетровській панорами» (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Дніпрянка Інга Дударевич, яка вже два роки працює в Китаї, розповіла, що паніки поки там немає, і все, що ми читаємо в ЗМІ, сильно перебільшують.

«Є запобіжні заходи. У місцях масового скупчення людей, наприклад, в метро або торговому центрі, маска є обов'язковою. Уряд закликає мити руки. Не можна сказати, що Китай перебуває в паніці, насправді все спокійно. Виїжджати з країни я не збираюся», — сказала Інга.

Також вона зазначила, що в Китаї після зараження коронавірусом одужали 105 осіб.

Олександра з Днерпа поїхала в Китай 10 років тому. Дівчина розповіла, що китайці вдаються до всіх методів, щоб убезпечити місто.

«В повітрі стійкий запах хлорки. Зараз дезінфікують вулиці. Я знаю, що зараз ЗМІ дуже нагнітають обстановку. Не можу особливо серйозно до цього ставиться. Зараз закриті всі кафешки, бари, клуби не через вірус, а тому, що зараз китайський Новий рік», – наголосила Олександра.

Але вона повертатися не збирається і зазначає, що всі розмови виникли навколо коронаровируса більше роздуті ЗМІ, що відображають реальність.

Нагадаємо, що Дмитро Комаров розповів інформацію про коронавирусе з перших вуст:

«Знайомі китайці заспокоюють, кажуть, що українцям взагалі нема чого хвилюватися, бо Ухань поки закритий. Всі симптоми такі ж як у ГРВІ та вірусу грипу», - сказав Комаров додавши, що деякі не ходять на роботу, а деякі взагалі намагаються не виходити з дому.

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